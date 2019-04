Cameroun: Sportissimo - La Fécofoot doit viser le Cameroun 2021

La trente-deuxième édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Egypte 2019, avec vingt-quatre équipes, se disputera entre juin et juillet, c'est-à-dire pendant le printemps. Une avant-première dans l'histoire de la CAN.

Le Congo et ses Diables rouges suivront en spectateurs à la maison les péripéties de cette compétition, avec l'introduction de la vidéo d'assistance à l'arbitrage par les hommes en noir d'Afrique à partir des demi-finales.

L'absence du Congo en Egypte est la conséquente de l'élimination des Diables rouges. En attendant les explications officielles de cette débâcle, les esprits avertis haussent le ton. Déjà, ils n'avaient pas manqué de sonner l'alarme pour faire constater l'évolution en dents de scie du onze national. Ont-ils été entendus ?

Cette élimination du Congo ne peut en toute bonne conscience étonner plus d'un sportif car elle était prévisible. « Diables rouges hors-jeu ! Valdo Candido paie la facture de ses turpitudes », entendait-on dire, comme une alerte prémonitoire. Cette vision n'a pas été prise aux sérieux, dire que la vérité y était étalée à l'intention du grand public sportif congolais.

Les insuffisances du sélectionneur brésilien furent mises à nu. Certes, ancien bon footballeur professionnel en Europe où il avait pour coéquipier Mister George Weah, l'actuel président de la République du Liberia, dans Paris-Saint-Germain, Valdo Candido a fait montre d'une incapacité notoire de bâtir une équipe nationale digne de ce nom. Il n'est jamais parvenu à réaliser une jonction acceptable entre les professionnels évoluant en Europe et les joueurs locaux, sociétaires du championnat de la Ligue nationale de football. A chaque match, il présentait une nouvelle sélection au public, alignant de fois des athlètes qui n'étaient pas attendus pour faire la décision du match. Thievy Bifouma était pratiquement le seul à tirer son épingle du jeu. Valdo Candido a été même mis en demeure par la Fédération congolaise de football (Fécofoot) à cause de ses contre-performances. Certains ne s'attendent pas mieux qu'à son limogeage. Est-ce l'avis de la Fécofoot et du ministère des Sports et de l'éducation physique ?

En définitive, avec sa touche, les Diables rouges sortent des éliminatoires la queue entre les pattes. Derniers du groupe, ils ont glané cinq points, derrière le Zimbabwe (onze points), la République démocratique du Congo (huit points) et le Liberia (six points). Ils ont gagné un seul match à Brazzaville contre le Liberia (2-1) et tenus en échec par le Zimbabwe (1-1) et la République démocratique du Congo (1-1). En déplacement, ils n'ont jamais obtenu un résultat satisfaisant, battus à plate couture par les Léopards à Kinshasa (1-3), par les Leones du Liberia, à Monrovia (1-2) et par les Warrios du Zimbabwe, à Harare (0-2). Les Diables rouges ont marqué au total cinq buts pour en encaisser dix. Ils n'avaient donc aucune ambition de se qualifier en dépit des moyens colossaux consentis par l'Etat pour cette aventure africaine qui ferme les rideaux sur la déception du public sportif congolais et la retraite de deux grands cadres de l'équipe nationale, Prince Oniangué et Delvin Ndinga. Au demeurant, la Fécofoot doit oublier l'Egypte 2019 et viser déjà le Cameroun 2021. Car mieux vaut partir à point et à temps que d'attendre les derniers moments pour se préparer à la sauvette. Le président de la Fécofoot, Jean Guy Blaise Mayolas, est déjà prévenu, à lui d'y penser.