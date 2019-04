Congo-Brazzaville: Musique - Mallek Berry, ambassadeur du Midem African forum 2019

Le Midem, rendez-vous de la communauté internationale de l'industrie de la musique, lance la deuxième édition de l'African Forum.

Après une tournée 2018 qui l'avait menée de Johannesburg à Brazzaville, en passant par Lagos et Abidjan, l'édition 2019 du Midem fera escale à Dakar, Douala et Lagos pour se clôturer à Cannes début juin. C'est Maleek Berry, phénomène de l'afrobeat, artiste, producteur et fondateur de son propre label Berry's Room (Nigeria) qui en sera l'ambassadeur.

L'enjeu de cette édition africaine est de taille. Malgré son influence considérable sur les genres musicaux, l'Afrique pèse moins de 2% du marché musical mondial. Avec les technologies digitales, les artistes, labels, et industries musicales associées vont atteindre un nombre croissant de consommateurs sur tout le continent, tout en facilitant l'exportation d'artistes locaux. Le Midem African Forum est l'occasion pour la communauté internationale de la musique de rencontrer des artistes et des professionnels venus du continent.

Après Dakar, le 9 avril, des conférences sur l'état des marchés africains de la musique et leur internationalisation, des ateliers réunissant des artistes et des professionnels du secteur sont programmés à Douala (Cameroun), le 12 avril, et à Lagos (Nigeria), le 15 avril pour discuter des principaux défis, trouver des solutions communes mutuellement bénéfiques et des showcases mettant à l'honneur les artistes.

Présent à Canne, le 5 juin prochain, Maleek Berry parlera de son expérience et de son développement à l'international. Il partagera également sa vision de la croissance des industries africaines de la musique ainsi que des opportunités et défis pour les artistes africains au sein du continent et au-delà.

Rendez-vous annuel de la communauté internationale des professionnels de la musique sur la Côte d'Azur, le Midem rassemble pendant quatre jours les artistes, sociétés digitales, marques et labels dans l'objectif de créer de nouveaux partenariats.