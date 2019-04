Congo-Brazzaville: Livre - "Réussir jeune" de Palmarès Ombou et Michrist Kaba-Mboko

« On bâtit son avenir. On ne le reçoit pas en cadeau », tel est le message de fond du vade-mecum du développement personnel et communautaire que nous proposent les deux auteurs.

Le livre écrit dans un langage accessible donne quelques pistes de réponses aux multiples écueils auxquels la plupart des gens sont confrontés dans leur quête de bonheur. Palmarès Ombou et Michrist Kaba-Mboko se veulent pragmatiques et lucides face aux défis de développement.

Le développement de la société, selon eux, dépend surtout de la mentalité, du comportement et de la vision des individus qui la composent, particulièrement de ses leaders. L'échec et la pauvreté permanente ne sont pas, en effet, fruit du hasard, mais sont généralement la conséquence de la vision que les gens ont de la vie, de leurs choix et de leurs actions au quotidien.

Chacun a la possibilité d'être ce qu'il veut, pourvu qu'avec un peu de réalisme, il sache saisir et faire bon usage des opportunités et des moyens disponibles pour atteindre ses objectifs. Toutefois le bonheur, à tous les niveaux, est à la rencontre de ceux qui agissent et qui continuent d'entreprendre pour l'entretenir.

"Réussir jeune" est structuré en quatre grandes parties. La première exhorte à assainir sa relation avec son entourage, tout en évitant les fréquentations ou attachements nuisibles à son épanouissement. Tel que le fait de s'attarder inutilement dans les bavardages devant la télé, les réseaux sociaux ou la boisson à l'heure où il convient de travailler ou d'apprendre une connaissance nouvelle (P.90).

La deuxième partie invite à meubler son logiciel mental par des connaissances pratiques et une conception moins pessimiste de la vie et de la richesse, car il y en a qui ont peur d'être riche et qui demeurent d'éternels parasites parce qu'ils ne veulent rien produire.

La troisième partie est un encouragement à l'effort, à l'inventivité et à l'entrepreneuriat. Le travail et l'argent sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas pour être heureux. Il faudrait aussi d'autres astuces managériales.

Et, la dernière partie traite de l'art d'investir intelligemment. Elle édifie le lecteur sur l'éducation financière et les raisons qui font échouer les gens dans le monde. In fine, face à la quête de l'émergence, notamment des pays de l'Afrique centrale, Palmarès Ombou et Michrist Kaba-Mboko préconisent, à travers leur essai, une révolution qui ne consiste pas à tenir les armes et à poser des actes de vandalisme comme en Libye, mais une révolution mentale, comportementale et pacifique, fondée sur l'entrepreneuriat à l'image du Singapour.

