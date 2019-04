Maroc: La pub d'AXA Assurance Maroc primée

AXA Assurance Maroc vient de remporter le prix de la meilleure création publicitaire de son secteur d'activité pour l'année écoulée, indique la compagnie dans un communiqué.

Selon l'enquête indépendante du portail de veille publicitaire Publicitor.ma, la campagne de communication menée autour du service d'expertise rapide SAVA AXA, diffusée à travers les différents médias sur le plan national en fin d'année, a été élue meilleure publicité dans le secteur des assurances en 2018.

Ce service, pionnier au Maroc, permet à un assuré d'avoir sur le lieu même de l'accident le passage de l'expert en moins d'une demi-heure, lit-on dans le communiqué.

Le palmarès consiste à mettre en compétition toutes les créations publicitaires, classées par secteur d'activité et diffusées sur les médias marocains pendant toute l'année. Un jury composé de 19 professionnels de la publicité provenant de plusieurs pays analyse les différentes campagnes publicitaires et désigne 3 finalistes pour chaque secteur d'activité. Ensuite, les internautes votent pour élire un gagnant par secteur sur la base d'une centaine de créations.

Les résultats recueillis pour la campagne de SAVA AXA prouvent le fort impact de la campagne dans le secteur, note le communiqué, relevant qu'elle a totalisé plus de 60 millions de vues TV où elle a été visionnée en moyenne 11 fois, en plus d'une forte visibilité sur les autres médias (radio, presse, cinéma...) et les différents canaux digitaux sur lesquels elle a collecté plus de 7 millions de vues.

AXA Assurance Maroc s'illustre, une fois de plus, par sa créativité et ancre sa forte présence sur les réseaux sociaux et le digital de manière générale, conclut le communiqué.