Cote d'Ivoire: Acquittement de Gbagbo, Blé Goudé et Bemba - La Ci-CPI s'inquiète du sort des victimes

Ali Ouattara appelle à ne pas oublier les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire et même en République centrafricaine.

Président de la coalition Ivoirienne pour la Cour pénale internationale (Ci-Cpi), il a profité de la 19e conférence trimestrielle de sa structure, le 11 avril, au Plateau, pour s'interroger sur la situation de ces personnes qui ont subi des atrocités pendant les crises survenues dans ces deux pays. Il a soutenu que son inquiétude est d'autant plus grande que les personnalités (Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Jean-Pierre Bemba) accusées d'avoir commandité ces préjudices, ont été acquittées par la Cour pénale internationale (Cpi) au terme des procès. « Aujourd'hui, les acquittements de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Jean-Pierre Bemba ne doivent pas nous faire oublier les victimes des crises ivoiriennes et centrafricaines qui ont besoin de justice et de réparation », a-t-il interpellé.

Ali Ouattara, par ailleurs, représentant de World Federalist Movement (Wfm), a même déclaré que les victimes vivent et ressentent aujourd'hui la relaxe de ces accusés comme un abandon et surtout une trahison, en ce sens qu'aucune action n'est menée par la Cpi pour non seulement leur donner confiance, mais aussi leur rendre justice à travers « des investigations crédibles et des décisions qui prennent en compte leur intérêt ».

Mieux, à en croire Ali Ouattara, pour le respect des droits des victimes et le triomphe de la justice, la juridiction internationale aurait dû étendre ses investigations à toutes les parties impliquées dans les conflits ivoirien et centrafricain afin que « l'impunité d'aujourd'hui ne devienne pas le crime de demain ».

Il a également souhaité que des programmes spéciaux soient mis en place pour les victimes. A ce niveau, il appelle à l'implication des autorités ivoiriennes et celle de la Centrafrique à travers la mise en place d'un programme de réparations locales beaucoup plus inclusives et plus transparentes.

Doumbia Fanta, coordonnatrice exécutive de la Ci-Cpi, pour sa part, s'est demandé si l'ordonnance d'amnistie prise pour annuler les charges retenues contre des personnes accusées d'avoir perpétré des crimes ne consacre pas l'impunité. Si tel est le cas « quel sort est-il finalement réservé aux victimes ? », s'est-elle interrogée en guise d'interpellation.