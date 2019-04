Cote d'Ivoire: Coopération - Trois accords signés

La République arabe d'Egypte et l'Etat ivoirien se sont engagés, hier, à renforcer leur coopération.

Abdel Fattah Al Sisi, et Alassane Ouattara, respectivement Présidents de ces pays ont, dans cette perspective, paraphé trois accords dans les domaines de la santé, de la culture et des technologies de l'information et de la Communication.

Le premier accord, qui s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre les ministères des deux Etats en charge de la santé, a été signé par Aka Aouélé Eugène, ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique et SEM Sameh Shoukri, ministre des Affaires Etrangères de l'Egypte. Ledit accord vise à favoriser les échanges d'informations et d'expériences relatives aux soins de santé primaires, à la qualité et à l'efficacité de l'offre des services médicaux, aux services de soins curatifs et hospitaliers. Son objet est aussi de participer au renforcement de la lutte contre le cancer chez l'enfant, notamment l'oncologie pédiatrique, et les autres cancers, à travers la mise en place de la radiothérapie, l'implémentation des équipements pour le dépistage du cancer du sein ou du col de l'utérus chez la femme, ainsi que du traitement du cancer des adultes. Il s'étend également au domaine des technologies médicales avancées, notamment l'hémodialyse ou la dialyse du rein, la néphrologie, la transplantation rénale, la chirurgie cardiaque, la médecine nucléaire et la recherche médicale... ...

Le 2e accord paraphé entre le Chef d'Etat ivoirien et son homologue égyptien est relatif à un mémorandum d'entente dans le domaine culturel entre les deux gouvernements. C'est le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman et SEM Shoukri qui ont mis leurs signatures au bas de cet accord sous l'égide des Présidents Ouattara et Fattah Al Sisi. Cette convention ambitionne de promouvoir et de développer les relations culturelles entre les deux pays par le biais de l'échange artistique et culturel à travers la propagation de leur culture et activités respectives dans ces différents domaines.

Elle consistera aussi à encourager les activités des centres culturels de l'autre partie, chacune des parties contribue à la promotion de la culture de l'autre dans les domaines des œuvres d'art, de la littérature, du théâtre, du cinéma de la musique, de la danse, ainsi que tout autre domaine culturel ou artistique désigné de commun accord.

Le dernier accord de la journée signé entre Abdel Fattah Al Sisi et Alassane Ouattara, porte sur un mémorandum d'entente dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. C'est Claude Isaac De, ministre de l'Economie numérique et de la Poste et Dr Amr S. Talaat, ministre égyptien de la Communication et des technologies de l'information qui seront chargés de mettre en œuvre cette convention qu'ils ont paraphée. Celle-ci a pour objectif de renforcer et de promouvoir la coopération dans le domaine des technologies de l'Information et de la Communication. Ses grands axes de coopération portent entre autres sur la transformation numérique, le renforcement des capacités et le développement des compétences, la cyber sécurité, les parcs technologiques, les incubateurs, accélérateurs et les laboratoires d'Innovation.