Burkina Faso: Coupe du Faso / 8e de finales - Salitas perd trop tôt sa couronne

L'entrée de Fayçal Ouédraogo et Bérenger Dibya a été bénéfique à l'AS SONABEL.

Les huitièmes de finales de la Coupe du Faso se sont disputées le mercredi 10 avril 2019 sur plusieurs stades du pays. Le détenteur du trophée, Salitas FC, quitte prématurément la compétition suite à sa défaite (1-3) face à l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB).

La défense du trophée de la coupe du Faso s'arrête dès les huitièmes de finales pour Salitas FC, le tenant du titre. Le mercredi 10 avril 2019 au stade régional de Dédougou, les Colombes sont tombées (1-3) face à l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB).

Avec cette victoire, les Buffles de Sikasso-Cira tiennent leur revanche sur leur adversaire qui les avait battus (0-2) en mai 2018 à Bobo-Dioulasso. L'autre choc des huitièmes de finales a été la rencontre qui a opposé à Ouagadougou, l'AS SONABEL à l'AS Douanes, deux clubs de la division d'élite du Faso foot.

La rencontre a tenu toutes ses promesses. Sous un soleil de plomb, les 22 acteurs se sont livrés une bataille physique. Ce sont les douaniers qui parviendront à ouvrir le score.

Christian Ouédraogo (44e mn) hérite d'un centre, et son coup de tête envoie le cuir au fond des filets de Ben Idriss Traoré, portier des Electriciens. Les Electriciens sont cueillis à froid juste avant la pause, mais réussiront à revenir plus fort en deuxième période.

Le coach Mousso Ouédraogo en fin tacticien fait rentrer sur l'aire de jeu Fayçal Ouédraogo puis Bérenger Diby. Ces deux renforts vont changer la physionomie du match. Sur une balle mal renvoyée de la défense de l'AS Douanes, Fayçal Ouédraogo, sur une superbe reprise, envoie le ballon dans la lucarne du portier des douaniers.

Ce but égalisateur assomme les garçons du coach Yaya Koné. Sur le terrain, les Electriciens deviennent plus entreprenants. Sur une contre-attaque, Faïcal Ouédraogo est servi dans le couloir droit. Il arrive à battre son vis-à-vis et sert Bérenger Diby qui signe le but de la victoire (85e mn). Plus rien ne sera inscrit jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce renversement de situation, l'on peut dire que Mousso Ouédraogo a fait un coaching gagnant. Sur les autres stades, l'ASEC de Koudougou a défait l'Union sportive de Ouagadougou (USO) sur la plus petite des marques. Le BPS est tombé sur ce même score face au SC Majestic. L'Union sportive des forces armées (USFA) est venue à bout (2-1) de l'AS Kourittenga. L'affiche entre le 1er de la D1 du Faso foot, Rahimo FC, et le 1er de la poule A de la D2, KOZAF, au stade du 4-Août a tourné à l'avantage des académiciens de Bama sur la plus petite des marques.

L'AS Police a disposé (1-0) de l'Union sportive du Yatenga (USY). Enfin, dans le choc bobolais, l'AS Maya a pris le dessus sur l'IFFA de Matourkou sur le score de 1 but à 0. Le tirage au sort des quarts de finales s'effectuera ce soir en direct au magazine des sports de la RTB/ Télévision.

Ollo Aimé Césaire HIEN

Tous les résultats des huitièmes de finales de la coupe du Faso

BPS # SC Majestic : 0-1

ASK # USFA : 1-2

KOZAF # RAHIMO FC : 0-1

ASFB # Salitas FC : 3-1

USY # AS Police : 0-1

AS SONABEL # AS Douanes : 2-1

AS Maya # IFFA Matourkou : 1-0

ASEC-K # USO : 1-0

Les équipes qualifiées pour les quarts

de finales

1-SC Majestic (1re division)

2- USFA (1re division)

3- RAHIMO FC (1re division)

4- ASFB (1re division)

5- AS Police (1re division)

6- AS Sonabel (1re division)

7- AS Maaya (2e division)

8- ASEC-K (1re division)

Programme de la 25e journée du Faso foot

13/04/2019 : AS Douanes # EFO (16h/Stade du 4-Août)

13/04/2019 : AJEB # ASFB (16h/Stade Sangoulé Lamizana)

13/04/2019 : RCB # Salitas FC (16h/Stade Wobi)

13/04/2019 : ASEC-K # AS Police (16h/ Stade Batiébo-Balibié)

13/04/2019 : SC Majestic # USFA (16h/Saponé)

13/04/2019 : RCK # USCO (16h/Issoufou-J.-Conombo)

13/04/2019 : ASFA-Y # AS SONABEL (18h15/ Issoufou-J.-Conombo)

14/04/2019 : Rahimo FC # USO (16h/ Wobi)