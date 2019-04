Togo: Vers un remake du 19 Août 2017 ?

S'il faut réduire les manifestations de 10 villes à 03, il faut comprendre que ce pouvoir veut éviter un remake du 19 Août.

Mais là où il manque d'imagination, ce sont les arguments évoqués pour interdire ces manifestations. Depuis cette comédie de jonglages argumentaires, quelques interrogations que je trouve légitimes me viennent à l'esprit : Est -ce que les riverains de l'itinéraire de Bè-Kpota jusqu'à Djifa Kpota avaient dit au ministre Boukpessi qu'ils aiment voir les marches ?! N' y avait-il pas de riverains sur les itinéraires des marches de soutien des militants de UNIR au célibataire polygame ?! Les itinéraires de Togblékopé, de Sokodé et d'Afagnan pour la marche du 13 Avril sont -ils acceptés par les riverains de ces localités ?! La loi bodjonesque a tenu compte des avis des riverains ? N'importe quoi ! L'argument évoqué par le ministre Boukpessi pour interdire les manifestations du PNP est une véritable provocation. Comme je le disais il s'agit d'un échappatoire indigeste juste évoqué bêtement pour éviter un remake du 19 Août.

Même, l'argument selon lequel le pouvoir ne peut pas assurer la sécurité dans 10 villes pour les manifestations simultanées, souffre non seulement du cynisme notoire mais relève les tares d'une gouvernance faurique. Au même moment qu'on dit qu'on ne peut pas sécuriser 10 villes pour des manifestations simultanées on s'apprête à réprimer violemment les manifestants dans ces 10 villes. Ces forces de l'ordre tomberont du ciel ?! Au moins, si vous avez peur de perdre le pouvoir à travers la rue, il faut que le peuple sente en vous le bon sens dans les arguments d'interdiction. Vous donnez raison aux gens qui disent que le Togo est un état voyou. Nous sommes des journalistes et notre devoir c'est d'informer, sensibiliser, éduquer et aussi divertir. Il est aussi de notre devoir de relever les insuffisances ou les forfaitures notoires d'un pouvoir cynique.

Aujourd'hui les marches du PNP sont délocalisées forcément à Togblékopé, Afagnan et à Sokodé. À supposer que les chefs traditionnelles dans toutes ces localités respectivement dans un communiqué, s'opposent à leur tour à la tenue des marches du PNP le 13 Avril ?! Qu'adviendrait-il ?! Quand j'ai lu les argumentations d'interdiction des marches du ministre de l'éjaculation territoriale, j'ai compris qu'il n'a pas fait un effort d'exercice de réflexion. Le communiqué est truffé d'un chapelet d'incohérences et de mauvaise foi. Selon les informations, Tikpi ATCHADAM dans un audio en langue Têm aurait maintenu coûte que coûte ses itinéraires prévus. Ce qui veut dire qu'il y aura de l'électricité en l'air le 13 Avril prochain. D'où la création par le pouvoir, d'un remake du 19 Août en cette période où on nous parle du PND et on lance des appels aux investisseurs pour le réussir. Quel investisseur viendra financier le PND dans un état voyou où il y a toujours la foire de l'instabilité politique ?!