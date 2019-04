Cote d'Ivoire: Sommet CEN-SAD à N'Djamena - Daniel Kablan Duncan représente le Chef de l'Etat ivoirien

Le vice-Président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, a quitté Abidjan, ce vendredi 12 avril 2019, pour le Tchad.

Il va représenter dans ce pays, le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, à la session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté des Etats Sahélo- Sahariens (CEN-SAD), prévue à N'Djamena, le 13 avril 2019. M. Daniel Kablan Duncan est accompagné dans cette mission par le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, M. Ally Coulibaly.

Examen des différents rapports

Selon une note d'information du service de communication de la vice-présidence, les chefs d'Etat et de Gouvernement vont examiner, les rapports des réunions ministérielles. Ainsi que le compte rendu d'activités du Secrétaire Général par intérim.

Il est aussi inscrit à l'ordre du jour, l'examen des rapports de la 20ème Session ordinaire du Conseil Exécutif tenue à Khartoum en 2014, des réunions ministérielles, des activités du Président Directeur Général de la Banque sahélo-saharienne pour l'Investissement et le commerce (BSIC) et de la Session extraordinaire du Conseil Exécutif de l'organisation. Bien avant le sommet extraordinaire du 13 avril, les ambassadeurs et des experts de la CEN-SAD, ont planché les 09 et 10 avril 2019, sur les dossiers qui seront présentés aux présidents et chefs de gouvernements.

Une session extraordinaire du Conseil exécutif de la CEN-SAD s'est également tenue du 11 au 12 avril 2019 dans la capitale Tchadienne. La CEN-SAD, qui compte aujourd'hui 24 membres, a été créée le 4 février 1998, à Tripoli en Libye à l'issue d'un sommet réunissant les chefs d'État de la Libye, du Mali, du Niger, du Soudan et du Tchad. La CEN-SAD représente près de 45% de la superficie de l'Afrique, avec une population estimée à plus de 400 millions d'habitants, soit près de la moitié de la population du continent.

Adhésion de la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire est membre de cette organisation depuis 2005. Le Sommet extraordinaire tenu le 16 février 2013, à N'Djamena, avait pris la décision de restructurer la CEN-SAD pour la rendre plus efficace, en adoptant un nouveau Traité.Ce Traité révisé, dont la présente session extraordinaire pourrait consacrer l'entrée en vigueur, à la suite de l'atteinte du quota des ratifications, redéfinit la zone CEN-SAD, crée de nouveaux organes et recentre les missions sur les objectifs prioritaires de la zone, à savoir la Sécurité régionale et le développement durable.

Les objectifs de la CEN-SAD

La CEN-SAD a pour objectif principal la mise en place d'une union économique globale basée sur une stratégie mise en œuvre conformément à un plan de développement qui serait intégré dans les plans de développement nationaux des Etats membres. Il comprend des investissements dans les domaines agricole, industriel, social, culturel et de l'énergie.

L'organisation entend aussi éliminer tous les obstacles entravant l'unité de ses Etats membres. Et ce, à travers l'adoption de mesures susceptibles de garantir la libre circulation des personnes, des capitaux en adéquation avec les intérêts des citoyens des Etats membres. Ainsi que la liberté de résidence, de travail, de la propriété et de l'activité économique dans les Etats membres.

Elle compte également mettre en œuvre des projets communs et le consentement des Etats membres de la communauté à donner aux citoyens les mêmes droits et privilèges prévus dans la Constitution de chaque pays...

Notons que le retour du vice-Président ivoirien à Abidjan est prévu dans la soirée du 13 avril 2019, après la clôture du sommet.