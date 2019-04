Cote d'Ivoire: Promotion des droits des enfants en Côte d'Ivoire - Nash nommée ambassadrice de l'Unicef

La rappeuse ivoirienne Nash, de son vrai nom Natacha Flora Sonloué, est désormais ambassadrice nationale de l'Unicef en Côte d'Ivoire. Sa mission : faire la promotion des droits des enfants. Cette distinction a donné lieu à une conférence de presse le lundi 1er avril dernier.

C'était au siège de l'institution à Cocody-Riviera Golf. Ainsi, selon Dr Aboubacar Kampo, représentant de l'Unicef, Nash en tant qu'ambassadrice nationale de l'Unicef, participera à des campagnes d'information et de sensibilisation visant à susciter un changement social et culturel. « La rappeuse s'engage à encourager la solidarité et à attirer l'attention des gouvernants et du public en général, sur les problèmes et difficultés auxquels sont confrontés les enfants vivant en Côte d'Ivoire », a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter : « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Nash, une artiste talentueuse et un modèle positif pour les jeunes, pour lutter à nos côtés, afin de défendre les droits des enfants de Côte d'Ivoire. Grâce à son art et à son grand cœur, elle arrive à établir un contact privilégié avec les jeunes les plus vulnérables », a déclaré Dr Kampo.A tout cela, celle qu'on appelle affectueusement la «Go cracra du djassa »s'est dite émue mais aussi engagée pour la cause des enfants.

A l'en croire, elle joint ainsi sa voix à celle de centaines d'artistes, de sportifs et de personnalités à travers le monde, qui prêtent leur voix et leur talent pour que chaque enfant puisse naître et grandir en bonne santé, être protégé contre la violence et l'exploitation, manger une nourriture de qualité en quantité suffisante, avoir accès à de l'eau potable, vivre dans un environnement saint et aller à l'école, où qu'il soit et d'où qu'il vienne.« Je veux leur donner espoir. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est un avenir meilleur pour chaque enfant », a déclaré la nouvelle ambassadrice.