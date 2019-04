Cote d'Ivoire: Réforme de la brigade de la salubrité urbaine / Anne Ouloto - "Nous devons maintenant passer à la phase de coercition"

La répression pour mettre fin à l'incivilité persistante de la population. Tel semble l'option prise par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto.

En tout cas, hier, à l'ouverture de l'atelier sur la réforme de la brigade de la salubrité (Bsu), elle s'est voulue très claire sur la question. « Nous devons maintenant passer à la phase de coercition. Pour assurer une discipline légale dans nos cités, nos quartiers, nos villages et nos villes, il faut contraindre toute la population sans exception, à accomplir son devoir en matière de salubrité et d'hygiène du cadre de vie. Le contrôle de l'application des règles d'assainissement et de salubrité ainsi que la répression face aux incivilités des populations doivent être renforcés et étendus à tout le pays », a-t-elle lancé aux participants de cet atelier. Durant deux jours, ils auront à travailler sur la nouvelle configuration de la Bsu.

Le gouvernement, a-t-elle indiqué, a décidé de la création d'une nouvelle brigade qui cette fois-ci, sera directement rattachée au cabinet ministériel. Ainsi donc, il s'agira pour les participants de proposer un structure organisationnelle de la nouvelle Bsu ; de définir ses attributions et fonctionnement, les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à son fonctionnement ; d'élaborer les grandes lignes du mode opératoire de ses interventions et de proposer une plate-forme de collaboration entre la brigade et les autres entités de lutte contre la dégradation de l'hygiène du cadre de vie.

« Les Rwandais, les Marocains, les Ghanéens et bien d'autres en Afrique ont réussi à changer de comportement pour un cadre de vie propre et sain. Pourquoi les Ivoiriens n'y arriveraient-ils pas ? », s'est interrogé Anne Ouloto, surtout que le gouvernement a consenti beaucoup d'effort dans le secteur. Notamment la modernisation de la filière déchet et la construction d'infrastructures de qualité.