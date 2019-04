Cote d'Ivoire: Port-Bouët / Projet d'aménagement de l a promenade sur front de mer - Les travaux réalisés à 70%

Des travaux en bonne voie. Le projet d'aménagement de la promenade sur front de mer de Port-Bouët s'exécute bien.

Sur le site du projet qui s'étend sur 8 km juste après l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les pistes piétonnes et cyclables et autres aménagements sont bien visibles. Les aires de jeu sont en cours de finition.C'est un ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier visiblement satisfait, le 4 avril dernier, qui a encouragé l'entreprise chargée des travaux à poursuivre sur sa lancée pour que la chantier soit livré dans les meilleurs délais vu que le projet participe à l'embellissement de la ville d'Abidjan. « Nous sommes à près de 70% de taux de réalisation.

Les pistes cyclables et toilettes sont terminées. Nous sommes au niveau de la verdure avec le planting des arbres. C'est une entreprise qui maîtrise bien le domaine que nous avons choisie. Nous estimons que d'ici la fin de l'année les travaux seront achevés et livrés aux populations », a indiqué le ministre Amedé Kouakou au terme de la visite qu'il a effectuée sur le site pour constater l'état d'avancement des travaux. D'un coût de 6,7 milliards, les travaux, une fois achevés, transformeront le front de mer de Port-Bouët qui n'aura rien à envier à la célèbre Promenade des Anglais de Nice en France.

Il est prévu, en effet, un aménagement du bord de mer pour des balades pédestres, des espaces de restauration et de loisirs et de sports, un espace plein air de détente (cinéma, spectacles... ), un poste de police et bien d'autres. « Quand ça va finir, ce sera très très beau », a promis le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier. Amedé Kouakou s'est ensuite rendu sur le chantier du pont Houphouët-Boigny en pleine réhabilitation puis à la place de la République (Plateau), à Cocody Saint Jean et au jardin de la Riviera 3 où d'importants travaux d'embellissement ont lieu pour redorer l'image de la capitale économique ivoirienne.