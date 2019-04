Madagascar: Diego - Deux bandits arrêtés par la police

Depuis le 21 mars 2019, Louis Ignace Ntsay a pris en charge le poste de commissaire de police centrale, il a demandé la collaboration de la population dans le but de mettre en place une sécurité profitable à tous et pour l'harmonie de la ville de Diego.

Cette collaboration a commencé à porter ses fruits, le 29 mars 2019, deux bandits réputés dangereux pour des vols et agressions ont été appréhendés par la police, il a été retrouvé avec eux des armes qu'ils utilisaient pour accomplir leurs vols; un coupe-coupe, deux gros couteaux plus un autre couteau avec de très longues lames. De plus, beaucoup des objets dérobés ont été également découverts avec ces bandits ; des sacs, de nombreuses cartes bancaires étrangères. Simon Pierre dit Légume âgé de 25 ans, il vient du quartier de Tanambao III, et a été appréhendé dans le quartier Mahavokatra. Puis son copain Ratavao Paul Sylvio dit Faby du quartier de Tanambao III âgé de 22 ans, a été arrêté par la police dans le quartier de l'Octroi.

Ces derniers mois, de nombreuses plaintes ont été déposées auprès du 1re arrondissement de la police judiciaire et du commissariat central contre ces deux voleurs et agresseurs. Pour voler , ces jeunes ne choisissaient ni l'heure ni l'endroit car ils sont partout dans la rue, à l'hôtel de ville, dans les quartiers. Des endroits qu'ils fréquentent le plus ou dans le quartier de Batilaza, Antratrana et au Tsena. Ils volent et agressent les gens, ils portent toujours des objets tranchants sur eux, que ce soit des couteaux où des coupe-coupe.

Le commissaire et son collègue Mamelona Augustin Maradona s'adressent aux citoyens pour faire un signalement afin de joindre les responsables de la sécurité le plus proche en cas de doutes qui menaceraient la sécurité au niveau des quartiers. Les deux prévenus attendent encore être déferrer dès que l'enquête les concernant sera terminée.