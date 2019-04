Madagascar: Création de site web - Un obstacle au développement des PME

Madagascar est bel et bien à l'ère du numérique. La preuve, le nombre des utilisateurs d'internet ne cesse d'augmenter. Il atteint actuellement près de 2 millions d'internautes contre 33 000 abonnés en février 2010.

Par contre, la création d'un site web constitue encore un obstacle au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) à Madagascar. Raison pour laquelle, les promoteurs du site Lily.mg ont créé un « espace Pro Personnalisé » pour les entreprises. En fait, « c'est un premier site de petites annonces dans la Grande île qui a été créé en juillet 2013. Mais on n'a cessé d'innover en créant une nouvelle version V3 dédiée aux particuliers et notamment aux entreprises qui désirent vendre leurs biens et services. Il s'agit d'un espace Pro Personnalisé qui permettra à ces dernières d'avoir plus de visibilité, de conversion et de notoriété sur la toile à Madagascar », a expliqué Ravo Randrianasolo, le responsable commercial lors d'une conférence de presse hier à Antaninandro.

320 000 membres. Et lui de rajouter que c'est un site web dans un site web. « Les entreprises pourront ainsi avoir un site personnalisé tout en entrant directement en contact avec leurs clients. Elles n'ont plus besoin de créer un nouveau site web et de le gérer au quotidien, ou bien d'acheter un nom de domaine car tout est assuré par Lily.mg. En outre, ces entreprises, quelque soit leur taille, pourront également bénéficier du trafic de notre site qui compte plus de 2 000 visiteurs par jour en ce moment. Et ce n'est pas tout ! Nous animons entre-temps le plus grand groupe Facebook de petites annonces dans le pays avec 320 000 membres. Elles pourront en tirer profit pour vendre leurs biens et services », a-t-il enchaîné. En outre, un autre service dit « lily event » a été créé. « Tous les événements dont entre autres les salons et les foires qui se dérouleront à Madagascar durant toute l'année, y sont présentés. On peut citer entre autres, le salon de la gastronomie et de la cuisine qui se tiendra vers la fin de ce mois-ci », d'après toujours ses explications.

Produits les plus prisés. Par ailleurs, les promoteurs de Lily.mg ont fait savoir que ce site est accessible, même si l'on ne dispose pas de connexion, et ce, grâce à sa collaboration avec un groupe belge. Et les produits les plus prisés sur ce site de petites annonces sont notamment les automobiles, l'immobilier, les articles de High-Tech et les effets vestimentaires. « Notre principe reste le même, « vous cherchez tout et vous trouverez tout gratuitement sur lily ». En effet, on met en relation les annonceurs et les clients. Et nous comptons développer ces services dans de nombreuses villes éparpillées dans tout Madagascar », a conclu Ravo Randrianasolo.