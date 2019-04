Madagascar: Athlétisme - Douze athlètes à La Réunion, deux jeunes à Abidjan

La délégation malgache pour la Réunion avant leur départ à Alarobia.

Trois évènements internationaux seront au programme des athlètes malgaches ce mois d'avril.

La délégation malgache participante au Meeting International de la Réunion s'est envolée, hier après-midi. Une forte délégation composée de 18 personnes dont 13 athlètes et des entraîneurs sous les conduites de Berthin Razafimanantsoa et de Julie Bemananjara, défendront les couleurs malgaches. « A l'invitation de la ligue réunionnaise, la Fédération malgache a organisé un test de sélection. Ce meeting entre dans le cadre de la préparation des Jeux des Iles de l'Océan prévus en juillet à l'Ile Maurice. Après la compétition au Stade de l'Etang Salé ce samedi 13 avril, les athlètes ne seront de retour au pays que le 20 avril. Ils vont participer à un camp d'entraînement », a expliqué la présidente de la FMA, Norolalao Andriamahazo. Ces athlètes seront engagés dans les courses de 100 m, 200 m et 400 m, du 800 m. A La Réunion, il y aura un match inter-îles dans l'épreuve de 3000 m où Bienvenue Rakotozafy CAB Bongolava et Mampitroatse du Cospn Boeny seront les représentants de la Grande Ile. Sylvain Benandro et Olga Razanamalala sitôt arrivés au pays, s'envoleront à l'Ile Maurice pour participer au Meeting.

AG élective. La présidente de la Fédération malgache d'athlétisme avec Mahatana Jean de la Croix et deux athlètes à savoir Haingo Brigitte Razanajafy et Koloina Raherinaivo, ont quitté le pays très tôt ce matin pour les Championnats d'Afrique U20. Haingo sera engagée dans la course de 100 m, si Koloina disputera le tour de piste. La présidente de la FMA, Norolalao Andriamahazo va participer à l'assemblée générale élective de la Confédération Africaine d'Athlétisme dans la capitale économique ivoirienne.

La liste

La Réunion

Dames

Elodie Rambony (CNaPS)

Olga Razanamalala (TAF)

Fanjalina (Cospn)

Dedy Tsaravola (TAF)

Mbolatiana Ramiandrisoa (CNaPS)

Hommes

Fréderic Rakotonirina (3FB)

Lorien Damien Razanadrafomba (Cospn)

Soazara Randrianantenaina (Cosfa)

Prosper Andrianavomalaza (Cosfa)

Sylvain Benandro (Cosfa)

Bienvenue Rakotozafy (CAB Bongolava)

Mampitroatse (Cospn Boeny).

Entraîneurs

Charles Andriamanalinirina

Loïc Dgerginot

Entraîneurs accompagnateurs

Jasmin Rakotonirina