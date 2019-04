Madagascar: REC/Music-hall - « Maka fototra », retour aux sources

« Maka fototra » ou retour aux sources est un projet initié par Ray Event Creators et Music-hall Madagascar, permettant aux artistes de la jeune génération de puiser auprès des artistes de la musique traditionnelle pour créer une musique créative avec une belle identité malgache.

« C'est parti d'un constat. Mamina est un artiste qui a grandi à Tanà, d'un père originaire du Sud et d'une mère originaire de Nosy Komba. Sa musique, c'est entre une touche de guitare du Sud avec une rythmique salegy, sur une guitare open réglée sur du bà-gasy. Une véritable fusion, qui nécessite un retour aux sources pour puiser l'inspiration auprès de ceux qui font de la vraie musique traditionnelle » explique Mampiray Solofoniaina de Ray Event Creators, initiateur de ce projet, aux côtés de Music-hall Madagascar.

Le projet est ambitieux et suit un sens logique dans le processus de création. Une rencontre entre cette jeune génération de la musique à Madagascar avec des musiciens qui, non seulement se spécialisent dans la musique traditionnelle, mais qui sont surtout les « gardiens de la culture musicale » dans leurs régions respectives. Pour cette première édition, place au Grand Sud, avec trois incontournables du Sud: Teta, Jean Piso et Dedaky, qui vont partager avec Mamina et Teddy Prézeau. « Compte tenu du budget assez serré, il sera surtout question d'échanges. Pour les créations musicales communes, l'enregistrement et les images, ce sera pour plus tard », ajoute Mampiray.

RN7 Tour

Associé avec Music-hall Madagascar, ce projet jouit d'une certaine visibilité médiatique. Podcasts, articles, vidéos... permettront au grand public de suivre le projet. « C'est une grande opportunité pour nous, car nous sommes complémentaires, afin d'atteindre notre objectif, celui de permettre à cette jeune génération d'artistes de trouver leurs places » expliquent les organisateurs. Plusieurs dates sont donc au programme pour cette première édition: 20 avril au Kudeta avec Mamina et Rapo Atlas pour le lancement officiel, 24 avril à la Villa O'Phare à Fianarantsoa avec Mamina et Teddy Prézeau.

27 avril au Pata Pata Bar à Mangily avec Mamina et Teddy Prézeau, puis le 30 avril au Famous Center, le 3 mai à La Palette à Antsirabe et le 4 mai au Bar'Haingo, toujours avec ces deux artistes. Le concept est alléchant, et prévoit déjà une tournée par mois. Prochaine destination dans le Nord, avec peut-être d'autres artistes de REC. Qui sait?!