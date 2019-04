Madagascar: Andry Rajoelina - Le Rova sera fait patrimoine mondial

« La réhabilitation de ce Palais représente le symbole de la souveraineté nationale, de l'unité nationale et du patriotisme ».

C'est ce qu'a déclaré le président Andry Rajoelina hier lors de la cérémonie marquant le lancement officiel de la reprise des travaux de construction du Rova de Manjakamiadana. Deux mois et demi après le culte oecuménique qui s'est tenu au Temple FJKM Anatirova, c'est désormais chose faite. Les travaux vont réellement commencer. Le Rova de Manjakamiadana, réduit en cendre par un incendie criminel le 7 novembre 1995, sera remis à l'état d'ici la célébration du 60è anniversaire de notre indépendance, le 26 juin 2020, à réitéré le président de la République.

Palais. Pour sa part, la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo a fait savoir lors d'une interview que « les travaux vont être financés par l'Etat malagasy car ce Palais représente notre souveraineté nationale ». Construit dans les années 1600 par le Roi Andrianjaka, le Rova est composé du Palais Besakana, le Palais Manjakamiadana et d'autres patrimoines qui ont été construits par les Rois et Reines qui se sont succédé à Antananarivo. Le Chef de l'Etat a d'ailleurs annoncé hier que, le Palais Besakana qui a été construit en premier par le Roi Andriamasinavalona, sera réhabilité en premier. Notons que ce Palais sera financé par la famille Rajoelina. Faut-il également rappeler que les lustres de l'hôtel de ville d'Antananarivo ont été offerts par le couple présidentiel.

Structure d'origine. A entendre les explications du président Andry Rajoelina, le Rova sera remis à son état, à sa forme et à sa structure d'origine. Une touche de modernité sera toutefois apportée. Aussi, une salle de projection de films sera installée au troisième étage pour que les visiteurs puissent connaître davantage l'histoire de la Royauté Merina. Des matériels de technologies modernes et hologramme y seront installés, a laissé entendre le numéro Un d'Iavoloha. L'objectif étant de faire en sorte que le Rova figure parmi les patrimoines culturels mondiaux. D'après la ministre de la Culture, les appels d'offres relatifs aux travaux seront lancés incessamment. Le président Andry Rajoelina était accompagné par son épouse Mialy Rajoelina et ses trois enfants lors de cette cérémonie à Manjakamiadana.