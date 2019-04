Soudan: Erdogan - J'espère que le Soudan réussira sur la scène pacifiquement

Ankara Khartoum, 12 avril (Agences) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé l'espoir que le Soudan dépasserait la phase actuelle avec "une paix et une réconciliation nationale", soulignant qu'Ankara et Khartoum avaient "des relations profondes et historiques".

"J'espère que le Soudan pourra sortir de cette situation dans une atmosphère fraternelle et activer la phase démocratique le plus tôt possible", a déclaré le président turc, a cité l'agence de presse Anatolie. Erdogan a souhaite que le Soudan contourne cette étape sur la base de la paix et de la réconciliation nationale ".