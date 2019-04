Congo-Brazzaville: Distinction - Le Rjcpec a primé une vingtaine de Congolais dans divers domaines

Les heureux récipiendaires ont été récompensés pour leurs prestations dans leurs secteurs d'activités respectifs, dont la politique, l'enseignement, la communication, la musique, etc., au cours d'une cérémonie organisée récemment à l'hôtel de ville de Brazzaville.

François Bakana (député), Boniface Ngoulou (député), Daniel Zoula (ancien député), Paul Sony Benga (directeur général Drtv), Bartelemy Okimi (directeur de cabinet), Aimé Bokino (ancien administrateur maire), Alain Guy Mendome (chef de service sport Télé Congo), François Lekaka (membre du Parti congolais du travail), Djoson philosophe (artiste musicien), et bien d'autres, ont bénéficié des prix dans différentes catégories, de la part du Réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation du citoyen (Rjcpec).

Lauréat du Prix d'excellence pour la visibilité de la musique congolaise à l'étranger, l'artiste musicien, Djoson philosophe, patron de l'orchestre Super Nkolo Mboka, pense que ce prix est un encouragement qui pousse son groupe et lui-même à aller de l'avant. « Point n'est besoin de stagner parce que nous sommes primés. Dans la vision de « Multicolor ", c'est toucher là où la musique congolaise n'est pas présente. Notre mission est encore longue », a déclaré l'artiste.

En effet, Djoson philosophe et Super Nkolo Mboka ont représenté le Congo et l'Afrique centrale au festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique en 2017, à Cotonou, au Bénin, où ils se sont produits au stade de l'Amitié. En 2018, l'artiste musicien a participé à la troisième session ordinaire de la conférence du comité technique spécialisé sur la jeunesse, de la culture et les sports à Alger (Algérie). Le 24 novembre 2018, Djoson philosophe et son groupe ont représenté le Congo à la cinquième édition d'Afrima au Ghana, où ils ont presté dans la salle de conférence internationale d'Accra. Il avait déjà rendu visible la musique congolaise dans les pays latinos, notamment au Brésil et à Cuba.

Ce sont toutes ces raisons qui ont permis à Djoson philosophe d'obtenir le Prix d'excellence pour la visibilité de la musique congolaise à l'étranger.