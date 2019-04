Congo-Brazzaville: Coopération - Le Centre international des civilisations bantu signe un accord cadre avec Les Dépêches de Brazzaville

Le document a été paraphé au siège des Dépêches de Brazzaville, par son directeur général- directeur de publication, Jean- Paul Pigasse, et le directeur général du Centre international des civilisations bantu (Ciciba), le Pr Antoine Manda Tchebwa.

Organisation internationale dont la République du Congo est membre co-fondateur, le Ciciba a aujourd'hui 36 ans d'existence et son siège social est à Lbreville, au Gabon. Il a pour missions, entre autres, la valorisation et la promotion de l'identité bantu. Il s'agit des Bantu d'Afrique et ceux qui sont allés ailleurs. En effet, du XIVe au XVe siècle et même au-delà, à la suite de la traite négrière, une partie de Bantu a été amenée dans les Amériques et un peu partout.

« En allant de l'autre côté, ils ont emporté une partie de nous-mêmes, l'âme africaine. Pour nous, ils restent Bantu comme nous, parce qu'ils font partie de nos ancêtres. Donc, nous avons un patrimoine à promouvoir, une identité de vue en cette matière entre le Musée galerie du Bassin du Congo des Dépêches de Brazzaville et le Ciciba. Parce que dans cette partie du musée galerie, je pense que l'expérience qui est développée ici est tout à fait originale, puisque la partie immatérielle de la culture bantu qui est exposée ici est unique en son genre. On trouve des objets des pièces d'une qualité extraordinaire et certains sont inédits », a indiqué le Pr Antoine Manda Tchebwa.

Une des missions du Ciciba, a-t-il précisé, est de promouvoir les héritages matériels et immatériels des Bantu. Les Dépêches de Brazzaville oeuvrant dans ce sens, ce centre a voulu mutualiser leurs compétences respectives pour une même cause, la quête de l'identité bantu. C'est dans ce cadre qu'un accord-cadre de coopération a été signé entre les deux parties, pour commencer à travailler non seulement sur les aspects des héritages matériels et immatériels, mais également dans la coédition.

Le Ciciba est un centre de recherche de niveau international. Il travaille sur quatorze disciplines scientifiques qui concourent à la quête de l'identité bantu, en partant de l'histoire, l'archéologie, l'anthropologie, la philosophie, ... Ses chercheurs sont non seulement à Libreville, mais aussi dans ses vingt-trois pays membres fondateurs. « Nous nous sommes dits qu'il y a autant de pays, de cultures, de langues qui sont parlées depuis plus de quatre mille ans mais qui n'ont pas été toutes mises en exergue. Donc, nous avons un champ de coopération qui est très immense entre Les Dépêches de Brazzaville et nous, ce qui va falloir que nous l'explorions ensemble. Dans les semaines à venir, nous avons déjà en vue les premiers travaux que les deux maisons vont produire autour des ouvrages écrits par les grands chercheurs d'ici et d'ailleurs », a expliqué le Pr Antoine Manda Tchebwa.

Echange d'expériences mutuelles

L'accord conclu, a poursuivi le directeur général du Ciciba, se veut global. Pour preuve, la question sur les échanges d'expériences est exprimée par un terme intitulé « Mutualisation des compétences ». C'est ainsi que dans les semaines à venir, le Ciciba invitera certains membres des Dépêches de Brazzaville à Libreville pour aller s'imprégner de ce qui se fait au sein de cette institution qui est repartie depuis cinq ans sur une nouvelle base. Il a dorénavant un nouveau siège qui vient d'être mis à sa disposition par le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba.

« Nous sommes en pourparlers avec les autorités congolaises pour que nous ayons un grand responsable qui peut diriger un département entier à Libreville. D'ailleurs, nous en avions par le passé, parce que le Ciciba a bénéficié de la grande compétence de notre savant, le Pr Théophile Obenga, qui est pour nous un de nos pères fondateurs de ce que nous appelons le cadre épistémologique du Ciciba. C'est lui qui a mis en place ces assises épistémologiques », a souligné le Pr Antoine Manda Tchebwa.

Le Pr Théophile Obenga, a-t-il ajouté, est entré au Ciciba comme directeur de la recherche dans les années 1980, avant d'être promu directeur général de cette institution. C'est sous lui que le Ciciba a atteint l'apogée de la recherche en mettant en place une série de magazines dont le plus célèbre demeure le magazine scientifique et culturel "Muntu". Dans celui-ci, il est clairement démontré que la République du Congo est à la base de la grande révolution de la recherche des Bantu en Afrique centrale.