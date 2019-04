Cameroun: Cinéma - Des films d'école à l'écran

La ville de Yaoundé vibre au rythme des films réalisés par des étudiants en cinéma du continent africain.

C'est dans le cadre du Festival panafricains de films d'école plus connu sous la dénomination First Short. La 6e édition de ce rendez-vous annuel bat son plein depuis mercredi dernier. Trois courts métrages ont été servis au public en guise d'ouverture. Il s'agit de « Mes silences » de Benjamin Eyaga, de « Glass House » de Noella Ngunyam et de « Fœtus » du Marocain Mohammed Goumane.

Au-delà des projections de films, le festival est également ponctué par des échanges, des ateliers de formation, des rencontres B To B et des visites guidées. Cette édition est placée sous la bannière : « Cinéma et identité à l'heure de la mondialisation ».