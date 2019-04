Togo: Une stratégie qui ne convainc pas André Afanou

Alors que certaines voix tout comme le mouvement Togo Debout, qui a vu le jour dans la foulée de la nouvelle crise togolaise enclenchée en 2017 suite à une revendication des réformes constitutionnelles et du droit de vote de la diaspora, continuent d'implorer les acteurs politiques et de la société civile et les populations togolaises à une dynamique unitaire face au pouvoir de Lomé, d'autres pensent pouvoir y parvenir dans une démarche solitaire.

En tout cas, en cette stratégie, l'ancien Directeur exécutif du CACIT (Collectif des Associations contre l'Impunité et la Torture) et Coordinateur du CCPR-Centre pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, André Kangni Afanou, n'y croit pas vraiment. Dans un posting, l'homme indique, « voilà 14 partis politiques d'opposition qui étaient ensemble pour porter des revendications face au parti au pouvoir. Ils ont fait de leur mieux (à mon avis) mais n'ont pas réussi. Alors qu'ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs ensemble à 14, ils se dispersent et disent aller, individuellement cette fois-ci, sur le terrain pour "appeler le peuple à se mobiliser". Plus inquiétant, certains d'entre eux se mettent à vilipender les autres ouvertement oubliant l'adversaire commun ».

Pour M. Afanou, c'est une « drôle de stratégie pour réussir ». Il dit d'ailleurs 3ne rien y comprendre, absolument rien ».

On espère que ces partis politiques savent ce qu'ils font et parviendront à convaincre dans leur démarche.