Burkina Faso: Alerte des ONGs humanitaires - L'Opposition politique réagit aux propos de Simon Compaoré

communiqué de presse

Ce Jeudi 11 Avril, à l'occasion d'une conférence de presse du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP, parti au pouvoir) consacrée à la situation nationale, le Président par intérim dudit parti, Mr Simon COMPAORE, s'est attaqué aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) présentes dans notre pays. A leur endroit il s'est même permis de dire : « si le Burkina est devenu invivable, il faut partir ».

Les propos du premier responsable du MPP étaient une réponse à la déclaration commune publiée le 10 avril 2019 par treize (13) ONG humanitaires présentes au Burkina Faso. Dans cette déclaration, ces ONG ont exprimé leur vive inquiétude quant aux conséquences humanitaires de la crise sécuritaire qui secoue notre pays. Elles ont notamment révélé que les acteurs humanitaires éprouvent des difficultés à apporter une assistance appropriée aux populations nécessiteuses, au regard du contexte sécuritaire et des difficultés de mobilisation des ressources financières.

Tout en réaffirmant leur disponibilité à accompagner le Burkina en ces temps difficiles, les signataires de la déclaration ont exhorté l'Etat burkinabè et les autres acteurs à prévenir les crises communautaires par le dialogue.

Les propos de cette déclaration sont d'une justesse qui ne souffre d'aucune contestation. C'est pourquoi l"Opposition politique burkinabè condamne fermement les déclarations irresponsables du MPP et s'en démarque énergiquement.

Les ONG signataires de la déclaration accompagnent et soutiennent depuis toujours le Burkina Faso dans divers secteurs du développement, et, ce, sous tous les régimes politiques qui se sont succédés.

Les Burkinabè apprécient leur action, qui vient en complément des efforts qu'eux-mêmes et les pouvoirs publics déploient. Tout en reconnaissant que nous devons d'abord compter sur nos propres forces, l'Opposition les remercie sincèrement pour leur soutien. Ce soutien est encore plus utile en ces temps de crise où des Burkinabè sont devenus refugiés sur leurs propres terres, et où l'action des humanitaires est salutaire pour sauver des vies et aider à redonner espoir.

Les propos du premier responsable du MPP traduisent tout le mépris que ce parti et son gouvernement ont, non seulement pour les amis du Burkina Faso, mais aussi pour les millions de Burkinabè victimes de la manière désastreuse dont le gouvernement gère leur sécurité et notre vivre ensemble.

L'Opposition politique demande à ces partenaires de nos populations d'ignorer royalement ces propos du pouvoir et de continuer leur travail.

L'Opposition a pris bonne note des problèmes évoqués dans leur déclaration du 10 Avril. Elle demandera incessamment à les rencontrer pour les encourager à poursuivre leurs actions humanitaires auprès des Burkinabè victimes de l'insécurité, mais aussi pour les écouter et mieux comprendre leurs préoccupations.

Ouagadougou, le 11 avril 2019

Le Chef de file de l'Opposition politique,

Zéphirin DIABRE