Algérie: Election présidentielle - le FLN se félicite du recours à la solution constitutionnelle

Alger — Le parti du Front de libération nationale (FLN) s'est félicité , jeudi, du recours à "la solution constitutionnelle" afin de surpasser la crise actuelle et réaliser les objectifs "ambitieux et légitimes" auxquels aspire le peuple algérien.

Se félicitant de l'engagement de l'Armée nationale populaire (ANP) à accompagner la période transitoire consacrée aux préparatifs de la Présidentielle, et leur suivi minutieux dans un climat serein et dans le strict respect des règles de la transparence et de l'intégrité, le FLN a salué, encore une fois, "la sagesse et l'attachement du commandement de l'ANP au respect de la Constitution et au travail dans le cadre de ses dispositions , outre sa position permanente aux côtés du peuple, et ce partant de son attachement à la légitimité constitutionnelle et au principe selon lequel le peuple est la seule source du pouvoir".

Exprimant sa considération et sa plus grande déférence à l'ANP, garante de la sécurité et de la stabilité du pays, la même formation politique a mis en valeur la fidélité de ses hommes à leurs missions constitutionnelles,dénonçant les manœuvres visant à attenter la réputation, la probité et la cohésion liant l'institution militaire au peuple.

Le parti s'est dit optimiste quant à ce qu'il a qualifié de "sortie de la crise politique", avant d'appeler à "faire preuve de conscience, de sagesse et de vigilance et à faire prévaloir l'intérêt suprême du pays afin de déjouer des manœuvres suspectes menées par des organisations non-gouvernementales en complicité avec des parties étrangères en vue de saper la stabilité du pays et semer la Fitna entre les enfants du peuple".

La même formation politique a dit enfin parier sur la "conscience du peuple algérien pour concrétiser une transition pacifique et démocratique répondant aux revendications légitimes du peuple et jeter les fondements de l'Etat de droit".