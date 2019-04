Algérie: Marches - La DGSN met en garde contre la publication d'anciennes photos et vidéos

Alger — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a appelé l'ensemble des utilisateurs des réseaux sociaux à l'impératif de faire preuve de prudence et de vigilance quant à la publication de certaines anciennes photos et vidéos visant à tromper l'opinion publique et à porter atteinte à la police.

La DGSN "se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des instigateurs de fausses informations" et rappelle que les forces de police "accomplissent, avec sérieux et dévouement, leurs missions constitutionnelles, dans le respect strict des lois de la République et des principes des droits de l'Homme".