Sénégal: Vers la signature d'un mémorandum d'entente pour le renforcement des relations bilatérales

A l'invitation de Macky Sall, président de la République du Sénégal, Abdel Fattah Al Sisi, président de la République arabe d'Egypte, président en exercice de l'Union africaine, a effectué une visite officielle au Sénégal, les 11 et 12 avril 2019.

Cette visite traduit la volonté des deux dirigeants de raffermir davantage les excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et la République Arabe d'Egypte.

Le Sénégal et l'Egypte s'acheminent vers le renforcement de leur relation bilatérale. C'est dans ce cadre que les chefs d'Etat des deux pays ont décidé de la signature d'un mémorandum.

Cette décision fait suite à la visite officielle effectuée par Abdel Fattah Al Sisi au Sénégal les 11 et 12 avril.

Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), les deux chefs d'Etat se sont entretenus de questions d'intérêt commun touchant aux relations entre leurs deux pays, à la situation en Afrique et dans le monde.

Selon le document, ils ont fortement insisté sur la nécessité de promouvoir davantage la coopération économique sénégalo égyptienne, notamment dans les domaines du tourisme, de l'habitat et des infrastructures.

Les deux chefs d'Etat ont mis un accent particulier sur le rôle important du secteur privé dans la promotion des échanges, du partenariat et de l'investissement entre les deux pays.

«A cet égard, ils ont salué les discussions en cours pour mettre en place un Conseil d'Affaires sénégalo-égyptien ainsi que les négociations engagées en vue de la signature prochaine d'un Mémorandum d'entente dans le domaine du renforcement des relations bilatérales relatives à l'investissement entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) et l'Autorité générale pour les Investissements et les Zones franches d'Egypte (Gafi) », lit-on dans le document.

Les deux dirigeants ont échangé des vues sur la situation politico sécuritaire en Afrique et réitéré leur volonté de continuer à œuvrer, ensemble, pour la promotion de la paix de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

Au cours de la visite, les deux textes suivants ont été signés. Il s'agit du Mémorandum d'entente pour les consultations diplomatiques régulières entre le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de la République du Sénégal et celui de la République Arabe d'Egypte; et le Mémorandum d'Entente dans le domaine des Médias.

Les deux présidents ont également souligné leur attachement à la mise en œuvre de l'agenda économique du continent, dans le cadre du Nepad et de la future Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf).