Ile Maurice: Haschisch saisi dans le port - Un autre kilo de drogue retrouvé dans le conteneur

Jusqu'à présent, plus de Rs 94 millions de drogue ont été retrouvées dans un conteneur, au port. La fouille se poursuit, sous la supervision de la police et de la douane. Les autorités explorent aussi d'autres pistes.

Le conteneur saisi au port mardi continue de livrer ses secrets. Hier après-midi, un autre kilo de haschisch, d'une valeur marchande de Rs 3 millions, a été retrouvé lors d'une fouille menée par les officiers de la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority et ceux de la brigade antidrogue de la police.

Cela, en présence du principal suspect, Sanjaye Koonjal, après sa comparution en cour intermédiaire. Cependant, la fouille a été suspendue après que le suspect s'est plaint qu'il ne se sentait pas bien.

L'homme d'affaires, qui importe des meubles et des pneus, entre autres, d'Italie, aurait-il agi tout seul dans cette affaire ? C'est du moins ce que tente de découvrir les officiers de l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU).

Du côté des enquêteurs, on laisse entendre qu'il y aurait des développements de taille dans les jours à venir et nous apprenons que d'autres arrestations sont à prévoir.

Cependant, la propriétaire du conteneur et Sanjaye Koonjal ne partageraient aucun lien de parenté.

C'est du moins ce qu'affirment des proches de la femme au nom de qui le conteneur est enregistré, à savoir une aide-soignante établie il y a plus de 10 ans en Italie.

Rencontrées à Terre-Rouge, ces personnes nient que la propriétaire du conteneur soit impliquée dans l'importation de drogue. «Cette dame est une personne respectable.

Elle vient de terminer la construction de sa maison. Elle avait toute- fois décidé de faire venir ses meubles d'Italie dans un conteneur, pour meubler sa résidence. Elle avait fait venir un autre conteneur en octobre sans aucun démêlé avec la douane.»

Perquisition

Sa famille soutient l'innocence de l'aide-soignante. «Nous avons eu la visite surprise de la police dans la soirée de mardi. Elle a perquisitionné la maison de cette dame. Elle n'est actuellement pas au pays.

C'est son fils qui a donné l'autorisation aux policiers pour la perquisition mais les policiers n'ont rien trouvé de suspect.» Sa famille ajoute qu'elle s'est rendue en Italie afin de s'assurer d'un avenir meilleur. «Li pa konn zaffer ladrog li.

Elle avoue avoir loué le conteneur à Sanjaye Koonjal mais elle ne le connaît pas personnellement. Elle ne se doutait point qu'il y aurait du haschisch dans son conteneur. Elle a été traumatisée de l'apprendre.»

Soupçonné par l'ADSU du port d'être à la tête de l'importation de plus de 30 kg de haschisch, valant plus de Rs 91 M, Sanjaye Koonjal, un habitant de Flacq, était accompagné hier de son homme de loi, Me Abhishekh Jagoo.

Il a comparu en cour sous une charge provisoire de «drug dealing with aggravating circumstances -importation of Hashish with averment for trafficking» devant le magistrat Kevin Moorghen.

Comme la police a objecté à sa remise en liberté, il reste en cellule policière jusqu'à sa prochaine comparution, fixée au jeudi 18 avril.