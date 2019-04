Afrique: CAN U17 - La Tanzanie en pleine bourre

Dar-es-Salam 12 avr (APS) - Le football tanzanien vit une période exceptionnelle avec l'organisation du 14 au 28 avril de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans et la qualification des Seniors en phase finale de la CAN 2019, 38 ans après leur dernière participation.

Dans la ville de Dar-es-Salam l'on évoque cette compétition des jeunes mais aussi le tirage au sort, ce mercredi, de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue en Egypte en juin, sans oublier le match retour des quarts de finale de la Ligue africaine des champions entre le TP Mazembé (RD Congo) et le Simba SC à Lubumbashi, ce samedi.

Au match aller, le club tanzanien avait fait match nul 0-0 au National Stadium contre la grande équipe congolaise, ce qui permet de l'espoir aux supporters du champion en titre.

En attendant cette rencontre qui sera "l'une des attractions majeures dans toute la Tanzanie" selon le coiffeur Francis T. pourtant supporter du club rival, Young Africans, les supporters des Taifa Stars (nom de la sélection tanzanienne) auront les yeux rivés au Caire (Egypte) sur le tirage au sort de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet).

"Nous savons qu'il y a de grandes équipes en Afrique de l'ouest mais le football n'est pas une réalité mathématique, tout reste possible", a ajouté le coiffeur employé dans un grand réceptif hôtelier où sont descendues les sélections de la Guinée et de l'Ouganda pour cette CAN des moins de 17 ans.

"Nous savons que les footballeurs ivoiriens, sénégalais et égyptiens sont de grandes stars mais nous avons des footballeurs qui n'ont aucun complexe à nourrir", avance Francis qui espère que Simba FC va démontrer que le ballon rond roule bien en Tanzanie.

Pour la CAN U17 qui réunit dans la poule A, en plus de la Tanzanie, le Nigeria, l'Angola et l'Ouganda, les choses se mettent en place au niveau du Stadium National où on attend la foule des grands moments dimanche lors de l'ouverture de la compétition.

Il y aura Tanzanie-Nigeria (triple vainqueur de la compétition en 2001, 2007 et 2009) et Angola-Ouganda.

La poule B verra les oppositions Maroc-Sénégal et Guinée-Cameroun.

Dans cette poule B, seuls les Lionceaux Indomptables ont déjà remporté la compétition en 2003.

Le Sénégal en est à sa 2-ème participation après l'édition de 2011 au Rwanda.