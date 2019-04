Sénégal: Dakar et Le Caire souhaitent donner un contenu économique à leur coopération

Dakar — Les présidents sénégalais Macky Sall et égyptien Abdel Fattah Al Sissi ont souhaité, vendredi à Dakar, donner un contenu plus économique à la coopération liant leurs deux pays, en accordant un rôle important au secteur privé dans la promotion des échanges, du partenariat et de l'investissement.

Le président de la République arabe d'Égypte, président en exercice de l'Union africaine (UA), Abdel Fattah Al Sissi, s'est entretenu en tête-tête avec son homologue sénégalais Macky Sall, vendredi au Palais de la République. Cet entretien a été élargi ensuite aux délégations des deux pays.

S'adressant à la presse, les présidents Sall et Fattah Al Sissi sont revenus sur les contenus de leurs discussions

"Nous avons besoin surtout de donner davantage de contenu économique à cette coopération, notamment par la promotion de l'investissement privé et des relations de partenariat entre les secteurs privés égyptien et sénégalais", a dit le président Macky Sall.

Selon le chef de l'Etat sénégalais, les deux pays ont la volonté de travailler ensemble dans le développement de l'investissement privé dans les secteurs prioritairement désignés comme l'habitat, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, les infrastructures et le tourisme, entre autres.

"Nous avons une tradition d'envoi d'étudiants sénégalais en Egypte. Avec le président Al Sisi, nous avons souhaité mieux encadrer ces envois en Egypte, notamment dans les domaines de la formation", a déclaré Macky Sall.

Le président égyptien a de son côté affirmé avoir eu des "échanges approfondis et fructueux" avec son homologue sénégalais pour examiner les voies et moyens de renforcer et développer les relations bilatérales entre l'Egypte et le Sénégal.

"Nous nous sommes entendus sur l'importance d'intensifier les échanges, les relations à tous les niveaux, surtout dans les domaines économique et commercial, avec notamment l'augmentation des investissements privés égyptiens au Sénégal dans le cadre du Plan au Sénégal", a souligné le président égyptien.

Il a ajouté que les deux pays s'étaient mis d'accord sur la nécessité d'un renforcement des capacités par des stages dans le cadre des formations présentées par l'Agence égyptienne de coopération et de développement.