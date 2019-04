Cote d'Ivoire: Programme du leadership ministériel de l'Université de Harvard - Dr Raymonde Goudou-Coffie, choisie comme Expert

La ministre Raymonde Goudou-Coffie participera du 14 au 17 avril 2019, à l'Université de Harvard, Cambridge Massachussetts, au Forum leadership ministériel de Harvard pour les ministres des Finances. Ces ministres viennent de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud.

Des officiels membres de plusieurs pays africains dont le Burkina Faso, la Centrafrique, l'Ethiopie, le Tchad, le Ghana, la Guinée, la Gambie, le Djibouti, le Madagascar, la Sierra Leone côtoieront d'autres officiels venus de la Malaisie, du Paraguay et du Honduras pour leur formation.

Membre du groupe d'Experts et du Conseil formés d'éminents ministres actuels et anciens, la ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public de Côte d'Ivoire sera formateur Expert, lors de cette session de formation de haut niveau, dont les discussions seront modérées par d'éminentes personnalités comme Donald Kaberuka, ancien président de la Bad et ancien ministre de l'Economie et des Finances du Rwanda, Madame Luisa Diogo, ancien Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances du Mozambique.

A la suite d'Ellen Johnson Sirleaf, ancienne Présidente du Liberia, qui, dimanche 14 avril prendra part à un panel, la ministre de la Modernisation de l'administration, le lundi 15 avril, animera aux côtés de Marten Van Herpen, l'ancien Directeur de la cellule des innovations de Philips electronics des Pays-Bas, un panel sur « Les apports des innovations dans les performances de la gouvernance ».

Cette ascension dont les lauriers rejaillissent sur la Côte d'Ivoire et sur son Président qui se félicitait dimanche 7 avril, lors des festivités du Week-end Mo Ibrahim, de diriger une équipe de collaborateurs compétents, est une consécration.

Ce programme de leadership ministériel lancé en 2013 et initialement destiné aux ministres de la Santé, avait permis de ne désigner en Afrique de l'Ouest que deux (2) éminentes personnalités:

Le Dr Raymonde Goudou Coffie, responsable du portefeuille de la Santé et de l'Hygiène publique de la République de Côte d'Ivoire de 2012 à 2018 et Dr Awa Marie Col Seck, la ministre de la Santé de la République du Sénégal de 2012 à 2018, et actuellement ministre d'État auprès du Président Macky Sall.

Les années suivantes ont vu la participation des ministres des Finances et du Budget de plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire.

Les prestations remarquées lors des conférences ministérielles ; la mise en œuvre réussie des recommandations de l'Université de Harvard matérialisées par un programme exécuté par une équipe interministérielle de qualité, ont donné des résultats si probants, que les hauts responsables de l'Université de Harvard ont également réuni leurs suffrages autour du nom de la ministre ivoirienne de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public.

Ils l'ont cooptée, bien qu'étant désormais une ancienne ministre de la Santé, comme membre du Groupe des experts et en qualité d'expert formateur.

Cette désignation qui lui a été signifiée dans un courrier en date du 15 janvier 2019, est un autre palier qui s'ajoute à sa marche vers la recherche constante de la performance, et c'est un honneur pour notre pays.

Source: ministère de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public