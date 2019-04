Algérie: Marches - Des étrangers incitant les jeunes à recourir à des formes d'expression radicales interpellés

Alger — Des étrangers venus pour attiser les tensions et pousser les jeunes algériens à recourir à des formes d'expression radicales durant les marches populaires que connait le pays depuis le 22 février dernier, ont été interpellés, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale.

Dans le même contexte, la DGSN a relevé que "pendant toutes les semaines, et chaque jour, des délinquants et autres malintentionnés, ont été interpellés parmi les manifestants, dont certains tentaient d'écouler leurs marchandises prohibées, dérober les biens des citoyens, voire les harceler ou les agresser", faisant état également "de foules nombreuses, constituées d'enfants innocents ainsi que d'écoliers, de vieilles personnes fragiles, voire même handicapées".

"Certains instigateurs aux desseins machiavéliques n'avaient d'objectif que celui de jeter des enfants dans le feu de l'action, au détriment de leurs droits fondamentaux, en interrompant leur scolarisation et en les exposant aux dangers pouvant découler de telles situations", regrette la DGSN.

Les services de police qui avaient comme mission de préserver ces personnes vulnérables, "ont eu également à déjouer des projets criminels d'envergure, tels que l'arrestation d'un groupe de terroristes fortement pourvus en armes et de munitions qui planifiaient de commettre des exactions contres les citoyens, profitant de la densité humaine générée par la mobilisation".

La DGSN a fait savoir que les investigations entreprises ont permis d'établir que "certaines armes détenues par ces criminels ont servi pour des assassinats perpétrés contre des membres des services de sécurité durant la décennie noire".

La DGSN a, à cet effet, "veillé à ce que ces évènements se déroulent dans le respect des droits de l'homme, sans distinction aucune, en assumant la tâche combien difficile, de préserver l'intégrité physique et morale des manifestants avec de grands risques de débordements, mettant en danger leurs vies et celles de leurs familles".

En ce sens, le forces de police engagées à tous les niveaux, ont aussi œuvré pour que la gestion de ces foules soit menée, de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en veillant à ce que le service public, continue à assumer ses missions normalement, dans l'intérêt général, notamment celui du citoyen, quelle que soit sa position ou ses besoins.

"Cette gestion, dont tout le monde a salué le professionnalisme et l'habilité, depuis le début des évènements, à l'intérieur du pays, comme à l'étranger, n'est cependant pas le fruit d'un simple hasard", note le communiqué de la DGSN, soulignant qu'"un travail de fond et en surface, a été mené, pour préserver le citoyen, ses biens et intérêts, contre des menées malveillantes, qui ont, sans cesse, tenté au profit des ennemis du peuple, de faire déraper la manifestation pacifique, vers la violence et le désordre, en vue de semer le chaos et la confusion".

La même source a regretté que malgré les efforts consentis par les services de police, pour fluidifier la voie publique, "de nombreux usagers continuent à se plaindre des conditions de circulation et de mouvement, après que des attroupements permanents et irresponsables ont obstrué leurs voies de communication et dégradé leurs conditions de vie normale, affectant leurs commerces, leur tranquillité et leurs occupations".

En outre, sur les réseaux sociaux, les débats citoyens sont "intoxiqués par les manipulateurs de l'extrémisme idéologique et les enrôleurs des réseaux du terrorisme transnational, en quête de nouvelles recrues, agissant sur les expressions du mécontentement social, pour en faire des amorces d'un processus de radicalisation potentiel", déplore la DGSN.

L'évolution de la situation, démontre jour après jour, que "des ennemis du peuple, de son Histoire et de ses acquis, sont déterminés à faire basculer la rue pour mettre en exécution leurs desseins malveillants, dont certains connus par leur alarmisme irrationnel, n'ont pas hésité à altérer calomnieusement l'intervention légale et cohérente des forces de l'ordre, pour en faire une action de répression".

Pour la DGSN, l'intelligence et la sagesse du peuple, qui a su prouver depuis le début des manifestations pacifiques, son amour pour sa patrie et son attachement à ses institutions, le professionnalisme des médias nationaux, et le sens de responsabilité des familles algériennes, soucieuses du sort de leurs enfants, sont plus que jamais interpellés et mis en garde contre ce qui se trame insidieusement derrière la véritable mobilisation citoyenne.

La conscience ainsi que la responsabilité morale et légale des enseignants, des préposés à la gestion du service public et des parents, sont pleinement engagées à cet égard. Soyons conscients que les manifestations pacifiques, ne peuvent se faire au détriment de la liberté de circulation, de l'intégrité des personnes et des biens et de la continuité du service public et de l'intérêt général des citoyens", a relevé la DGSN dans son appel aux citoyens.

Les services de l'ordre, fidèles aux fondements républicains et régaliens, sont toujours au service du peuple, et ne peuvent agir ainsi, sans son aide et sa compréhension, a conclu la même source.