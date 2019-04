Soudan: Le pays appelle à une transition pacifique et fluide du pouvoir au Soudan

Alger — L'Algérie suit avec "une attention particulière" les développements intervenant au Soudan et appelle à "une transition pacifique et fluide du pouvoir conformément à la volonté du peuple soudanais frère et ses aspirations légitimes", a indiqué ,vendredi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Appelant à "une transition pacifique et fluide du pouvoir conformément à la volonté du peuple soudanais frère et ses aspirations légitimes", le ministère des Affaires étrangères à rappelé dans son communiqué "les relations historiques solidement enracinées" liant l'Algérie et le Soudan, insistant sur la nécessité "de préserver la stabilité et la sécurité de ce pays".

Il a annoncé également la suspension de la Constitution et décrété l'état d'urgence pour une durée de trois mois.

Ces développements politiques sont intervenus suite aux manifestations populaire qui secouent le Soudan depuis plus de trois mois exprimant des revendications socio-économiques.