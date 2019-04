Afrique: CAN 2019 - Maroc-Côte d'Ivoire, Egypte-RDC, le tirage complet

Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019) a rendu son verdict. Pour la première fois, la compétition sera jouée avec 6 poules.

Dans le groupe A, l'Egypte, pays organisateur, jouera contre la RD Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe.

En plus du Nigeria et de la Guinée, deux pays habitués de la CAN, le groupe B est également composé de deux autres nations qui se sont qualifiées pour la première fois. Il s'agit de Madagascar et du Burundi.

Le Sénégal et l'Algérie se retrouvent dans le même groupe comme en 2017. Il s'agit du groupe C, également composé du Kenya et de la Tanzanie.

Le groupe que d'aucun qualifient de groupe de la mort est le groupe D, composé du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et de la Namibie.

Tunisie, Mali, Mauritanie et Angola composent le groupe E, alors que le Cameroun, tenant du titre, se retrouve dans la poule F en compagnie du Ghana, du Bénin et de la Guinée Bissau.

Tirage au sort CAN 2019 :

Groupe A

Egypte

RD Congo

Ouganda

Zimbabwe

Groupe B

Nigeria

Guinée

Madagascar

Burundi

Groupe C

Sénégal

Algérie

Kenya

Tanzanie

Groupe D

Maroc

Côte d'Ivoire

Afrique du Sud

Namibie

Groupe E

Tunisie

Mali

Mauritanie

Angola

Groupe F

Cameroun

Ghana

Bénin

Guinée Bissau