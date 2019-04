Algérie: "Travailler!" - Ouvrage explorant le rapport du citoyen algérien au travail publié

Alger — Un ouvrage collectif intitulé "Travailler!", explorant le rapport du citoyen algérien au travail, la place de la femme dans la sphère économique et les liens entre le travail et les grands chantiers de réforme dans le paysage économique et social algérien, a été publié récemment sous la direction de Amin Khan.

"Travailler!" est le quatrième ouvrage de la série "Nous autres, éléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse".

L'universitaire et psychiatre Nassima Metahri prend part à cet ouvrage avec un texte intitulé "Entre la singularité d'un pluriel et les singuliers d'une pluralité" explorant le rapport au travail et sa perception sur les plans psychologique, philosophique et historique.

Dans sa contribution, "Femmes et travail en Algérie", Fatima Zohra Oufriha dresse un tableau, par les chiffres, du monde féminin, du travail ainsi de la place occupée par les femmes dans les différents recensements.

L'institution d'un nouveau statut du travail représente pour Amin Khan une condition pour "articuler la réformes des institutions et de l'éducation", pour "l'industrialisation du pays" ou encore pour le "développement d'une capacité scientifique nationale".

Dans son texte "Délitement/mutation, une esquisse de l'alternative", l'ancien diplomate considère ces axes de réforme et de développement comme "une dimension essentielle" à la mutation de l'Algérie.

"Travailler!", comporte également une série de quinze photographies dédiées au travail prises par Arezki Tahar et des dessins de presse de Redouane Assari.

L'ouvrage complète la série "Eléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse", publiée à partir de 2016, comportant déjà trois autres volumes, "Nous autres", "Notre rapport au monde" et "Penser".