Sénégal: And-Jëf/ PADS/Authentique annonce de "grandes réflexions sur les institutions de la République"

Dakar — And-Jëf/ PADS/Authentique va aborder dans les jours à venir de grandes réflexions sur les institutions de la République, a annoncé le Secrétariat exécutif de la formation dirigée par Landing Savané.

Le parti "va aborder de grandes réflexions sur les institutions de la république, leur redynamisation et leur avenir, le non cumul des mandats, le système éducatif, l'emploi des jeunes, la violence, la sécurité et la protection sociale, les rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales".

"Le problème de la construction de l'égalité entre les collectivités territoriales, l'eau et l'énergie, la sécurité alimentaire et la situation de la gauche entre autres" seront au menu de cette réflexion, indique le Secrétariat Exécutif qui s'est réuni, jeudi, dans un communiqué transmis à l'APS.

Se prononçant sur la formation du nouveau gouvernement, le SE souligne qu'"en lançant le concept +fast track+, le président de la République engage le gouvernement devant le peuple, à réaliser des succès importants par la prise en charge des besoins urgents des populations".

And-Jëf/ PADS/Authentique estime que "les intérêts des Sénégalaises et des Sénégalais sont au-dessus de tout (... )".

La formation, membre de la majorité présidentielle, "encourage le gouvernement à poursuivre le travail de modernisation de nos institutions et la réalisation des promesses pour une égalité des chances dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'accès au logement, au transport collectif et au numérique et à des services publics de qualité".