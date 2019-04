Afrique: Financement du développement de l'Afrique - La Fondation Tony Elumelu réunit, à Bruxelles, les principaux acteurs du secteur

Au moment où les relations entre l'Europe et l'Afrique occupent une place de choix dans les programmes de politique étrangère et de développement et où l'Union Européenne commence à mettre en œuvre son plan d'investissement extérieur de 2017, qui vise à attirer les investissements et à créer des emplois en Afrique, la Fondation Tony Elumelu a réuni les principaux acteurs du secteur de financement du développement.

C'était lors d'une séance d'étude de cas dans la capitale de l'UE, Bruxelles, rapporte une note de la Fondation en date du 11 avril 2019 dont Fratmat.info a reçu copie.

La réunion a démontré que l'Afrique avait également des solutions à apporter et avait permis à la Fondation d'adopter une approche unique pour catalyser l'entreprenariat à grande échelle sur tout le continent.

Organisée sur le thème "Réunion sur la transformation économique de l'Afrique: étude du cas de la Fondation Tony Elumelu", l'événement a présenté les résultats des cinq premières années du programme d'entreprenariat de la Fondation.

Ce programme unique, qui a permis de former, d'encadrer et de financer 4 470 entrepreneurs africains au cours des quatre premières années, a récemment annoncé la sélection de 3 050 nouveaux candidats devant bénéficier du capital de démarrage à l'issue de leurs séances de formation et de mentorat, sur plus de 200 000 candidatures reçues au titre de la 5e édition, le cycle de 2019.

L'investissement de 100 millions de dollars de Tony Elumelu dans la philanthropie entrepreneuriale a été cité comme un parfait exemple de la façon dont du capital vital pourrait cibler de manière efficace et effective les entreprises africaines les plus à même de créer un significatif impact économique et de développement. M.Koen Doens, Directeur général adjoint de DEVCO, UE, a déclaré à l'ouverture de l'événement: "L'Afrique doit créer des millions d'emplois pour répondre aux besoins de sa population en croissance exponentielle.

Cela ne sera possible que si elle libère une génération d'entrepreneurs autonomes. La Fondation Tony Elumelu contribue massivement à cela. L'Union européenne veut jouer son rôle et contribuer à cette initiative".

Au cours d'une séance questions-réponses très élaborée avec la spécialiste des relations UE-Afrique, Annie Mutamba, le Promoteur, M. Tony O. Elumelu CON, a souligné l'intérêt croissant pour la Fondation Tony Elumelu et son approche unique, tout en se félicitant d'un nouveau type d'intervention en Afrique.

"Nous croyons beaucoup en la collaboration, au respect mutuel et à un engagement commun pour transformer l'Afrique.

L'Afrique est prête, mais nous devons le faire de la juste manière durable, qui permette à notre peuple de devenir autonome et indépendant, au lieu de perpétuer la dépendance.

Nous devons mettre en œuvre des solutions pratiques sur le terrain, grâce à l'entreprenariat, qui autonomise économiquement les populations et s'attaque aux problèmes d'extrémisme, de migration et d'insécurité".

Philippe De Backer, ministre belge de l'agenda numérique, des télécommunications et de la poste, a également déclaré: "L'Europe a de plus en plus envie de s'engager avec l'Afrique, y compris à la base, à travers une approche ciblée et structurée et avec les bons processus. La Fondation Tony Elumelu offre cette plateforme".

La Fondation Tony Elumelu, qui a annoncé en mars la sélection de 3 050 entrepreneurs pour son cycle 2019, continue de croître en termes d'échelle, d'ambition et d'impact et exploite désormais activement la technologie pour soutenir les entrepreneurs grâce à TEFConnect, une plateforme numérique conçue pour relier les entrepreneurs à travers l'Afrique, qui compte déjà 500 000 utilisateurs.

Au sujet des projets futurs de la Fondation, Tony Elumelu a déclaré: "Nous voulons nous assurer d'avoir un impact plus important, d'atteindre plus de personnes, de toucher plus de vies et de faire participer davantage de femmes.

Nous voulons voir plus de participation du Nord de l'Afrique. Nous aimerions atteindre le cap de 10 000 candidats sélectionnés par an, avec le soutien des partenaires, afin de donner plus de pouvoir aux entrepreneurs. Nous voulons éliminer la pauvreté et créer durablement de la richesse.

En fin de compte, nous voulons un écosystème d'entrepreneuriat plus vaste et plus solide, qui soutienne les jeunes Africains, et nous souhaitons renforcer notre engagement auprès des gouvernements afin de créer un environnement propice à la réussite de ces Africains - un climat favorable en matière d'investissement, de formation, d'éducation et d'accès au capital et surtout créer une bonne culture d'investissement".

D'autres dignitaires présents à l'événement comprenaient : Carl Michiels, Directeur du Centre européen de gestion des politiques de développement (ECDPM); Bruno Wenn, ancien PDG de DEG, une société allemande d'investissement et de développement, et membre du conseil consultatif de la Fondation Tony Elumelu; M. Viwanou Gnanssougou, Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Union européenne pour l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique (ACP), et Ifeyinwa Ugochukwu, Directrice Générale de la Fondation Tony Elumelu.