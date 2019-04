Cote d'Ivoire: Coopération économique et sociale - Les Etats-Unis renouvellent leur soutien au gouvernement ivoirien

Le sous-secrétaire au Commerce des Etats-Unis, l'honorable Gilbert Kaplan et Cynthia Huger, vice-présidente (Administration and Finance) du Millennium challenge corporation (Mcc), ont constaté avec le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, la bonne conduite des programmes et accords conclus avec la Côte d'Ivoire.

Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Amadou Gon Coulibaly, séjourne à Washington, depuis le 10 avril, dans le cadre des Réunions de printemps du Fonds monétaire international (Fmi) et de la Banque mondiale.

Ce traditionnel rendez-vous est l'occasion pour le gouvernement ivoirien de renforcer ses relations avec les institutions de Bretton Woods, mais aussi de rencontrer de hautes personnalités de l'administration américaine, en plus de sa participation aux tables rondes et panels organisés au cours de cet évènement planétaire.

Le 11 avril, au lendemain de son arrivée, le Premier ministre a commencé sa journée par une audience avec le sous-secrétaire au Commerce des Etats-Unis, l'honorable Gilbert Kaplan, à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis sise au 2424 Massachusetts Avenue Nw.

Au cours de la rencontre, le représentant de l'administration américaine et le chef du gouvernement ivoirien ont passé en revue les axes de coopération entre les deux pays et exploré le potentiel à développer.

«Nous avons échangé sur l'immense potentiel que nous avons dans le cadre de notre coopération. Nous avons signé un accord de coopération avec la Côte d'Ivoire, en décembre dernier.

Nous avons donc fait le point sur l'applicabilité de cet accord qui concerne le transport, la transformation des matières premières, notamment agricoles, et nous avons constaté que nous avançons très bien », s'est réjoui l'honorable Gilbert Kaplan.

Un accord gagnant-gagnant

Le 7 décembre 2018, les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire avaient signé un protocole d'accord portant sur le développement et la mise en œuvre de projets stratégiques prioritaires dans les domaines de l'agriculture, des transports, de l'industrie et de l'énergie en Côte d'Ivoire.

Situant les enjeux de cet accord-cadre signé au département du Commerce des Etats-Unis situé sur l'Avenue de la Constitution (Constitution avenue), à Washington DC, le secrétaire d'Etat au Commerce, Wilbur Louis Ross Jr, déclarait qu'il indique clairement aux 26 millions de citoyens ivoiriens que le gouvernement des États-Unis est prêt à les aider à poursuivre le développement du potentiel économique de leur pays.

«Les entreprises américaines peuvent vous fournir des produits et services de grande qualité et elles constituent la norme mondiale en matière de collaboration avec les fournisseurs locaux, de formation et de responsabilité sociale », a-t-il dit.

Il a aussi mentionné que cet accord sera extrêmement important pour les entreprises américaines qui aimeraient faire des affaires avec la Côte d'Ivoire.

Cela contribuera à améliorer le climat des affaires, à développer les industries locales et à donner à des centaines d'Ivoiriens la possibilité de travailler dans des entreprises américaines et de se familiariser avec la marque américaine unique en matière d'entrepreneuriat, de gestion et d'innovation.

Cela contribuera à accélérer la mise en œuvre, par votre pays, de son plan de développement national, avait souligné Wilbur Louis Ross Jr. « Aujourd'hui, nous modifions fondamentalement le discours commercial entre nos deux grands pays.

Nos entreprises sont prêtes à être présentes dans votre pays, en partenariat avec votre secteur privé, votre gouvernement et votre peuple », avait annoncé le représentant de l'administration américaine, en présence d'hommes d'affaires de son pays.

Outre cet accord de coopération dont la mise en œuvre « avance bien », selon les deux parties, Amadou Gon Coulibaly et Gilbert Kaplan ont fait le point sur les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au niveau du Millennium challenge corporation (Mcc). Dans ce domaine aussi, la Côte d'Ivoire tient ses engagements, à la grande satisfaction de l'administration américaine.

17 indicateurs pour 2019

Dans l'après-midi, au terme d'une séance de travail avec le Premier ministre ivoirien, Cynthia Huger, vice-présidente (Administration and Finance) du Millennium challenge corporation, a renouvelé l'engagement de son institution à soutenir la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des projets éligibles inscrits au chapitre du Mcc.

« Dans ce programme, la Côte d'Ivoire va bénéficier de grandes choses, notamment en matière d'éducation, du transport et d'infrastructures », a-t-elle promis.

Eligible, depuis le 16 décembre, 2015 au Programme Compact du Millenium challenge corporation, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un don de 315 milliards de FCfa pour le financement de divers projets de transport à Abidjan et ses environs ainsi que de projets de compétences pour l'employabilité et la productivité.

En effet, sur 20 indicateurs de suivi de la gouvernance globale des Etats, la Côte d'Ivoire a été l'un des pays qui a réussi, dans les délais les plus courts, à en réaliser 13. C'est ce qui lui a permis d'avoir le Compact et de bénéficier de 525 millions de dollars Us de don (315 milliards de FCfa).

« Aujourd'hui, nous sommes à 14 indicateurs au vert et nous avons pris l'engagement de passer à 17 indicateurs, cette année », s'est engagé le chef du gouvernement ivoirien.

Des performances qui ont été saluées par le Mcc. Ces ressources permettront de financer des programmes au niveau de l'enseignement et de la formation professionnelle, mais également au niveau du secteur des transports, notamment à d'Abidjan.

Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a obtenu son éligibilité au compact régional. Lequel permettra de financer des projets au niveau de la sous-région.