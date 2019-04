Cote d'Ivoire: Ligue1/Asec-Africa - Malheur au perdant !

La 23e journée du championnat national sera marquée par le derby entre Mimos et Aiglons.

Le stade Félix Houphouët-Boigny accueille, ce dimanche, à partir de 15h30, le deuxième classique Asec-Africa de la saison. Un duel décisif pour les deux clubs, à quatre journées de la fin de la saison.

Quatrième au classement avec 35 points, l'Asec vise le podium pour disputer une coupe africaine, la saison prochaine. Son grand rival, lui, lutte pour sa survie dans l'élite du football ivoirien.

Les Aiglons comptent 7 points d'avance sur Lys de Sassandra, le premier relégable. Une victoire face à l'Asec assurerait le maintien à l'Africa, à trois journées de la fin de la saison.

Au-delà du maintien, elle lui permettrait de vaincre le signe indien face à son grand rival. Les Vert et rouge n'ont, en effet, plus battu les Mimos en championnat depuis quatre saisons.

Leur dernière victoire remonte à la saison 2013-2014 où ils avaient dominé l'Asec (2-0), lors de la 24e journée.

Bahi Antoine, président intérimaire, joue une carte importante dans le nouvel élan qu'il veut insuffler à une équipe sans repère depuis quelques années. Il reviendra à Yann Zébré et ses coéquipiers de faire le jeu et de bousculer l'Asec qui semble avoir retrouvé un second souffle, après sa campagne africaine en Ligue des champions.

Sur la pelouse, il y aura de beaux duels entre les poulains d'Amani Yao et ceux du coach Diaby Almamy. Les deux équipes disposent de joueurs capables de faire la différence dans cette rencontre. Diallo Ousmane, Parfait Guiagon, Oura Anicet, Kramo Aubin et autres seront les atouts des Aiglons.

Malgré quelques blessés, l'Asec a du potentiel pour infliger une autre défaite à l'Africa, après celle du match aller. Les Mimos pourront notamment s'appuyer sur le retour en état de grâce de Gonazo Bi Ya Thomas.

L'attaquant jaune et noir se fera un plaisir d'être le bourreau de ses anciens coéquipiers. Et il y a aussi Bancé Ibrahim, Tapsoba Abdoul, Komara Oumar... qui constituent la jeunesse montante des Mimos. Ils auront le soutien des anciens que sont N'Dao Mohamed, Angbandji Alex, Badié Gbagnon et autres. Un match à ne pas perdre pour les deux équipes.