Togo: Coalition pour le développement

Le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, a signé vendredi à Washington avec la Banque mondiale un accord de don de 4,5 millions de dollars (3,5 milliards de Fcfa) en faveur du Projet d'appui à la gouvernance économique (PAGE).

L'objectif est d'améliorer la gestion des investissements, la mobilisation des ressources intérieures et le renforcement des mécanismes de redevabilité et de suivi de la délivrance des biens et services dans les secteurs prioritaires.

'C'est un exemple réussit de la synergie d'actions entre la Banque mondiale et l'Union européenne afin de soutenir les efforts du Togo dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la gouvernance. C'est le gage d'un développement économique inclusif', a souligné M. Yaya.

Synergie d'actions car la subvention provient de l'Union européenne et sera gérée par la BM.

Le financement servira à améliorer l'accès des populations démunies aux services sociaux de base et à renforcer le dialogue entre l'Etat et les organisations de la société civile sur l'accessibilité et la qualité des services publics, notamment l'éducation primaire, la santé maternelle et infantile et l'accès à l'eau potable en milieu urbain.

Sani Yaya a salué l'action de la Banque dont les interventions coïncident avec les projets prioritaires de la politique de développement économique et social du gouvernement contenus dans le Plan national de développement et en totale cohérence avec les grandes orientations du Cadre partenariat Pays (CPP) conclut entre le Togo et la BM.

C'est Pierre Laporte, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Togo qui a avalisé l'accord. Le dernier portant sa signature. Il vient en effet d'être nommé directeur des opérations pour le Ghana.

Le ministre l'a d'ailleurs remercié pour son implication personnelle dans la gestion du dossier togolais.

Pierre Laporte a une nouvelle fois félicité les autorités togolaises pour la bonne conduite des réformes.