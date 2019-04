Afrique: Le fonds vert pour le climat alloue 25 millions de dollars à un projet de la FAO sur la résilience au climat au Paraguay

communiqué de presse

Rome — Les efforts viseront à lutter contre la déforestation et à renforcer la résilience des agriculteurs face aux répercussions du changement climatique

Le fonds vert pour le climat (GCF), un des principaux fonds mondiaux ayant pour objectif de financer des actions destinées à lutter contre le changement climatique consacrera 25 millions de dollars à la réalisation d'un projet conçu par la FAO au Paraguay visant à : lutter contre La Défense orestation, la faimet la pauvreté et à renforcer la résilience des populations locales face au changement climatique.

L'accord de financement a été signé aujourd'hui par Roberto Ridolfi, Sous-Directeur général de la FAO, chargé de l'appui aux programmes et de la coopération technique, et Andreas Biermann, Directeur adjoint de la Division de l'adaptation du Fonds, au siège de la FAO à Rome.

« C'est une étape très importante dans le partenariat grandissant entre la FAO et le GCF. PROEZA est le premier projet à part entière à être financé par le CGF. La FAO travaillera en collaboration avec le gouvernement du Paraguay et le CGF pour faire face aux répercussionsdu changement climatique en investissant dans undéveloppement favorisant les faibles émissions et résilient au climat», a déclaré Ridolfi. « Le projet est destiné aux ménages les plus vulnérables en s'attaquant à la pauvreté, à la déforestation et à l'accès à l'énergie en préconisant une approche paysagère globale garantissant la résilience au changement climatique dans les zones ciblées ».

« GCF est fier de soutenir PROEZA, un projet qui renforcera la résilience climatique des plus vulnérables au Paraguay, et leur permettra d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre grâce au reboisement tout en améliorant leur situation économique », a précisé M. Biermann.

Lutte contre la déforestation et le changement climatique au Paraguay

Le projet quinquennal de 90 millions de dollars intitulé « Pauvreté, reboisement, énergie et changement climatique (Pobrez, Reforestacion, Energia y CambioClimatico - PROEZA) » devrait profiter à 17 000 familles vulnérables, y compris celles appartenant auxcommunautés autochtones, qui dépendent de la forêt pour leur subsistance, leur accès à l'énergie et leurs revenus, en soutenant les efforts gouvernementaux visant à protéger les forêts du Paraguay.

Le financement proviendra de la subvention du CGF et d'un co-financement de 65 millions de dollars de la part du gouvernement du Paraguay.

Le projet vise à atténuer les impacts du changement climatique dans le pays, tout en réduisant la pauvreté rurale, la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre. Il fournira également un appui technique et des subventions pour mettre en place des pratiques agroforestières et sylvopastorales durables, renforcer le régime foncier et améliorer l'efficacité de l'utilisation de la biomasse par les ménages dans les zones ciblées de l'est du Paraguay.

La FAO et le GCF discutent actuellement du financement de l'Accord pour mettre en place des mesures de résilience climatique des systèmes agricoles dans le couloir sec du Salvador (RECLIMA) qui vise à restaurer et à reboiser les écosystèmes dégradés en vue de protéger les ressources en eau et de stimuler la recharge en eau souterraine.

Le travail de la FAO en matière de changement climatique

Le changement climatique est la pierre angulaire du travail de la FAO. La FAO estime que l'adaptation agricole doit être encouragée à travers la mise en œuvre d'approches, de pratiques et de techniques intelligentes face aux défis climatiques, qui préservent également l'environnement et la biodiversité, et que les mesures d'adaptation doivent contribuer à renforcer la résilience de millions de familles d'agriculteurs pauvres.