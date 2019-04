Soudan: Texte du Communiqué du président du Conseil Militaire de Transition

document

Voila, ci-après le texte Communiqué du président du Conseil Militaire de Transition (CMT) dans lequel le chef du CMT, Lit-Gen. Awad Mohammed Ahmed Ibn-Ouf, a annoncé sa démission et le choix du Lit-Gen. Abdel Fattah El Burhan Abdel Rahman nouveau président du CMT.

Le peuple soudanais honorable

La paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu Tout-Puissant soient sur vous

Je m'excuse de revenir encore une fois pour vous adresser, pour le même objectif c'est de préserver cette chère patrie et son noble peuple afin d'assurer la cohésion du système de sécurité et des forces armées, en particulier contre les fissures sanglantes ou les casse-têtes meurtriers, et de pouvoir compter sur Dieu et sa bénédiction pour entamer ce processus de changement avec valeur et nouvelle voie qui pourra noua aider à dépasser cette phase difficile et devienne un bon exemple pour atteindre les nobles objectifs, y compris l'ascèse dans les postes , l'on peut y voir un peu de glamour ou d'attractivité et je veux seulement établir une valeur, si Dieu le veut c'est l'ascétisme dans les postes et les fonctions privilégiées et une autre valeur rien de moins c'est de prendre soin de choisir celui le fort et honnête - alors avec la satisfaction d'une 'notion qu'il acquit' , je déclare moi le président du CMT de renoncer à ce post et de choisir à qui j'ai confiance dans son expérience et sa compétence et son mérite pour ce poste et je suis convaincu qu'il conduira le navire qui a navigué à la sureté, alors j'ai choisi, après réflexion , consultation et examen le Lit-Gen. Abdul-Fattah Al-Burhan Abdul Rahman comme mon successeur président du CMT et j'annonce avant ca décharger le Lit-Gen. Dr Kamal Abdul-Maarouf Al-Mahi de ses fonctions du vice-président du CMT, après avoir insisté, j'ai tant essaye mais en vain de le persuader d'y rester même pendant un certain temps conformément aux lois et règlements de l'armée.

Mon cher peuple

J'espère que la nation restera saine et sauf en sécurité au sein de son peuple, de son armée, de son système de sécurité et de ses dirigeants militaires ou civils, j'espère même que ces dirigeants parviendront à des points de convergence, à la compréhension et à un accord urgent sur ce que notre pays traverse, sans adhésion aux positions ni attention aux intérêts (personnels) petits et grands, bien que j'ai la fierté de ce peuple inspirant et de cette grande armée courageuse, mon conseil c'est d'accélérer la communication ,la convergence et l'accès urgent à des solutions, notre Soudan est assez grand pour nous contenir tous, et j'espère sincèrement que cette décision ne trouvera pas d'interprétation et je prie que le bon Seigneur guide tous mes frères pour le bien du pays et du peuple.

Vive le Soudan.. Vive le peuple soudanais cher, honorable, sûre et stable.