Afrique: CAF CL - Al Ahly croit au miracle, Mazembe et le Wydad sur leurs gardes

Dans la foulée de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations Total, effectuée la veille au Caire, on connaitra ce samedi 13 avril les heureux qualifiés au carré d'as de la Ligue des champions de la CAF Total.

A priori, deux clubs ont déjà mis un pied dans le dernier carré, à savoir les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui ont étrillé le double finaliste en titre, et recordman des victoires (huit couronnes), Al Ahly du Caire une semaine plus tôt à Pretoria (5-0), et l'Espérance Sportive de Tunis, qui a réussi à s'imposer (3-2) sur la pelouse de son adversaire, le Club Sportif Constantinois.

Al Ahly, qui veut croire au miracle sera privé des services de son défenseur, Saâd Samir, blessé au genou au match aller.

Son coach uruguayen Martin Lasarte, tout en reconnaissant que ses hommes ont rendu une très pâle copie il y a une semaine au pays des Bafana Bafana, ne veut toutefois pas donner de fausses illusions aux supporters des Diables Rouges: "Je ne peux pas promettre que nous allons inscrire six buts, mais nous allons faire de notre mieux", a-t-il affirmé.

Pour réussir le miracle, le club égyptien peut compter sur l'apport souvent décisif de son public qui va pousser derrière les attaquants Marwane Mohsen et le Marocain Walid Azzaro, alignés en pointe, soutenus par le Nigerian Junior Ajayi et Naceur Maher et Ramadhane Sobhi.

Dans l'affiche de Radès, le capitaine Khelil Chammam ne s'étant toujours pas totalement remis de sa blessure, le tenant du titre va confirmer pratiquement le onze du match aller.

En revanche, le Club Constantinois enregistrera la défection de son gardien international titulaire, Chamseddine Rahmani, victime lors de la première manche d'une fracture du poignet, et qui sera relevé par le jeune (22 ans) Mohamed Lotfi Anis Osmani.

Les deux autres quarts sont ouverts à tous les pronostics quand bien même les locaux ont indiscutablement les faveurs.

Horoya AC mesure toute la difficulté de la mission qui l'attend à Rabat contre le Wydad, champion d'Afrique 2017 d'autant qu'il n'est pas particulièrement fringant loin de ses bases : 4 victoires contre 5 défaites et un nul dans l'épreuve continentale.

A contrario, le WAC présente des stats" impressionnantes à domicile : 8 victoires, 2 nuls et 0 défaite.

Enfin, le TP Mazembe (5 titres de C1) se méfie de la révélation de cette saison continentale, les Tanzaniens de Simba FC qui ont laissé passer leur chance au match aller en ratant par le biais de Bocco un penalty à l'heure de jeu.

Il faut toutefois rappeler qu'à la dernière minute, Likonza a touché un montant, les Tanzaniens échappant de la sorte à une déconvenue qui aurait été cruelle compte tenu des nombreuses occasions créées.