Ile Maurice: Nouvelles radios privées - Mekraj Baldowa recrute pour la radio de Sunil Gohin

Des Senior News Editors, News Editors, Trainee News Editors et Radio Jockeys sont recherchés. First Talk Ltd a débuté une campagne de recrutement vendredi en vue de créer sa radio privée. Les intéressés, qui doivent avoir trois à cinq ans d'expérience, ont jusqu'au 15 avril pour postuler.

La firme Adequate Training and Consulting se charge du recrutement. Cette agence est détenue par Sunil Gohin, promoteur de la nouvelle radio. Elle a comme actionnaires Mekraj Baldowa (photo), ancien directeur de la Mauritius Broadcasting Corporation, et Sunil Gohin.

Interrogé par l'express, Mekraj Baldowa confirme faire une campagne de recrutement pour le compte de First Talk Ltd.

«Je suis consultant sur le projet et nous visons le recrutement d'une centaine de personnes à divers postes. Adequate Training and Consulting aide la compagnie pour la partie recrutement et la structure», soutient-il.

Radio Pima FM

D'ailleurs, Mekraj Baldowa confirme que Sunil Gohin est aussi un actionnaire de la compagnie. Ce dernier est également actionnaire de First News Ltd, la société qui opère Inside News.

Au sujet du nom de la bande FM qui sera utilisée pour la nouvelle radio, plusieurs noms circulent, comme Radio Pima FM.

Quant à Star FM, il a changé de nom juste avant son lancement. Planet Radio FM devrait émettre ce mois-ci. La radio met les bouchées doubles en ce sens.

L'Information Communication and Technologies Authority et l'Independent Broadcasting Authority (IBA) lui ont attribué des fréquences de 90.2 Mhz, 91.2 Mhz et 96.1 Mhz. Mayfair and Purely Communications Ltd est le promoteur de Planet Radio FM. Parmi ses actionnaires, on retrouve Vedan Choolun, un proche du MSM.

En décembre, l'IBA avait attribué deux licences de radios sur une liste d'une vingtaine de promoteurs de projets. Cela fait réagir vu que ceux retenus sont considérés comme étant des proches du pouvoir.