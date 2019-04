Maroc: Mawazine 2019 Rosalía, J Balvin, Lartiste et David Guetta pour le week-end d'ouverture à l'OLM Souissi

Le phénomène de la musique espagnole Rosalía, la star incontestée du reggaeton J Balvin, le rappeur au flow unique Lartiste, ainsi que le DJ le plus prolifique de notre siècle David Guetta, se produiront les 21 et 22 juin sur la scène de l'OLM Souissi dans le cadre du 18ème Festival Mawazine rythmes du monde pour un week-end d'ouverture rythmé, ont annoncé, mercredi, les organisateurs.

Comme chaque année, le week-end d'ouverture réserve un agenda musical spectaculaire qui ravira, comme à son habitude, une diversité de publics en leur proposant des shows et collaborations d'exception.

Pour la première soirée du 21 juin, le public sera au rendez-vous sur la scène de l'OLM Souissi avec les grandes artistes Rosalía et J Balvin, souligne l'Association Maroc-Cultures dans un communiqué.

Issue du flamenco, Rosalía est considérée comme l'icône espagnole du mélange des genres. A seulement 25 ans et après une première collaboration avec la grande figure du trap C. Tangana, la jeune chanteuse reste attachée à ses racines flamenco tout en y ajoutant des sonorités plus urbaines.

Ses titres "Malamente" et "Pienso en tu mira" incarnent en effet cette volonté de dépasser les frontières stylistiques et géographiques de l'Espagne, tout en gardant une empreinte profondément latine. Elle a reçu 5 nominations au Grammy Latinos, précise le communiqué.

En seconde partie du concert d'ouverture, c'est au tour du chanteur colombien et prodige de la musique latine et du mélange des styles, J Balvin qui a commencé sa carrière en Colombie.

Après de nombreuses collaborations avec des stars internationales, cet artiste ne cesse de diversifier les styles tout en conservant une musicalité fortement empreinte des rythmes du reggaeton et de la musique latine. Après avoir conquis l'Europe et l'Amérique, J Balvin s'attaque désormais au continent africain.

Quant à la soirée du 22 juin, elle sera co-animée par le rappeur franco-marocain Lartiste et le DJ mondial David Guetta.

Son style pluriel se situe entre le rap, le RnB, le raï et le dancehall, ce qui permet à Lartiste de proposer une musique toujours plus originale et novatrice. Il a 3 albums et de nombreux featurings souvent classés "meilleurs hits de l'été".

Les fans de l'électro seront au rendez-vous en seconde partie de cette soirée avec la superstar de la musique électronique David Guetta. Le DJ préféré de la jet set a collaboré avec les plus grandes figures de la musique actuelle telles que Joaquim Garraud, Kelly Rolland, et plus récemment Nicki Minaj.

Avec plus de 15 ans de carrière et après avoir raflé un nombre incalculable de prix aux NRJ Music Awards et réalisé l'hymne officiel de l'Euro 2016 de football avec Zara Larsson, le 7ème album de David Guetta rassemble de nouveaux featurings toujours aussi rythmés, notamment avec Sia, Justin Bieber, J Balvin ou encore Bebe Rexha.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine est classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales de la planète. Cet événement reste fidèle aux précédentes éditions, en proposant une programmation toujours plus éclectique, transgénérationnelle et gratuite à 90% au profit de ses festivaliers.

Le Festival Mawazine - rythmes du monde, qui fête ses 18 ans, est le festival le plus ancré dans l'histoire du Maroc, grâce à une programmation plurielle qui sait, à chaque édition, toucher le maximum de publics, toutes générations confondues.

Avec une fréquentation dépassant les 2,5 millions de festivaliers sur 9 jours de concerts et 6 scènes réparties sur les villes de Rabat et Salé, le festival a été classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales au monde.