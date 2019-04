Congo-Brazzaville: Rotary international - Des délégués réunis à Brazzaville

Le District 9150 du Rotary international a tenu, du 11 au 13 avril, sa trente-septième conférence axée sur une éventuelle maximisation de ses actions humanitaires.

La conférence a réuni plus d'une centaine de Rotariens venue du Congo, du Burundi, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de Sao Tomé-et-Principe, du Tchad et du Rwanda.

« La conférence de district est une occasion unique pour fournir aux participants des informations pour que nos actes puissent être plus performants ; une occasion unique pour motiver les Rotariens et toujours plus », a expliqué le gouverneur du district 9150, Jérémie Mouyokani.

En effet, cette rencontre était une opportunité pour les participants de nouer les liens et échanger les idées afin d'aider le Rotary à accomplir encore davantage ses missions humanitaires.

Au titre des points divers liés à l'ordre du jour, les participants ont suivi deux exposés, dont celui du Pr Delphine Emmanuel Adouki, en sa qualité d'universitaire et de juriste, sur le thème « Inspirer la paix et le développement par le service à autrui » et du Pr Samuel Nsikabaka sur le thème « Contribution des organisations de la société civile au développement local : enjeux et perspectives pour le Rotary international ».

Dans sa communication, le Pr Delphine Emmanuel Adouki a mis en exergue le large champ que renferme cette thématique axée sur trois points : la compréhension du sujet ; la justification du service à autrui et le troisième point, les modalités du service à autrui.

Selon elle, le service à autrui repose sur trois piliers, à savoir le volontariat, la spontanéité et le désintéressement. Il s'agit alors de savoir pourquoi l'individu accepte -t-il de se mettre à la disposition des autres, de les aider, pourquoi se sent il obligé de le faire.

Ce qui renvoie, a-t-elle indiqué, à l'étymologie de ce concept qui est d'origine latine. En relation avec cette réflexion, le service à autrui apparaît donc comme un élément susceptible d'inspirer la paix et le développement au niveau national et international.

« La paix peut être sommairement définie comme l'absence de conflit, ce qui conduit à des relations harmonieuses entre les individus et les nations.

Les relations apaisées constituent l'expression même du triomphe de la civilisation de la raison sur la force et du triomphe du droit », a souligné Delphine Emmanuel Adouki.

Quant à l'exposé du Pr Samuel Nsikabaka, il s'est articulé sur l'implication de la société civile et celle du Rotary international ; comment cette organisation est-elle perçue à l'extérieur.

En conclusion, il a parlé du développement local comme stratégie qui implique réellement les bénéficiaires et qui vise le bien-être par la maîtrise des ressources humaines, financières et techniques aux collectivités locales.

Le Pr Sammuel Nsikabaka a également souligné l'action de la société civile qui, malgré ses engagements, ne bénéficie pas toujours d'un apport financier suffisant. Son vœu est que l'action globale du Rotary international se joigne à cette dynamique, mais en pointant la prévention.

Signalons que les autres thèmes qui ont été débattus sont la problématique de l'effectif en Afrique et dans les districts 9150 ; les stratégies de développement de l'effectif dans les districts 9150 et comment intensifier les programmes du Rotary pour les jeunes dans le district 9150 ainsi que l'adresse du représentant du président du Rotary international aux participants.