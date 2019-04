Algérie: Interpellations et saisies d'armes et de substances prohibées dans plusieurs wilayas

Alger — Des individus suspects, en possession d'armes blanches et de substances prohibées, ont été interpellés par des brigades de la Gendarmerie nationale (GN) dans plusieurs wilayas du pays, indique samedi le Commandement de ce corps de sécurité, dans un communiqué.

En outre, et en vertu d'un mandat de perquisition, les enquêteurs ont saisi dans le domicile de leur acolyte, 20 comprimés de psychotropes, 495 faux billets de banque en coupures de 1.000 et 2.000 DA, 2 épées, une unité centrale pour micro-ordinateur et une imprimante laser.

Il en est de même dans la wilaya de Tiaret où, lors d'un service de police de la route mené sur la RN 23, reliant Relizane à Tiaret, dans la commune de Guertoufa, les gendarmes ont interpellé 3 individus, à bord d'un véhicule, en possession de 269 comprimés de psychotropes.

Par ailleurs, dans la wilaya de Ouargla, agissant sur renseignements et en vertu d'un mandat de perquisition, les gendarmes de la brigade de Rouissat ont interpellé un individu et saisi, en son domicile, 100 g de kif traité et 108 comprimés de psychotropes, ainsi que 2 poignards.

Enfin, dans la wilaya de Tipaza et agissant sur renseignements, les gendarmes ont, lors d'une patrouille, menée dans la ferme Djad Boulem, interpelé 3 personnes à bord d'un véhicule, en possession de 35 comprimés de psychotropes, selon la même source.