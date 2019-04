Algérie: Secteur industriel public - Hausse de +2% des prix à la production en 2018

Alger — Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures) ont connu une hausse de 0,8%, durant le 4ème trimestre 2018 par rapport au 3ème trimestre de la même année, situant ainsi l'augmentation annuelle des prix à 2,1% par rapport à 2017, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Par rapport à la même période de 2017, les prix à la production ont augmenté de 2,8%.

Par secteur d'activité, la plus forte augmentation des prix à la production a été enregistrée dans les industries des bois, liège et papier (5,3%).

Toute les branches du secteur ont connu des augmentations, la plus remarquable a concerné la menuiserie générale (6,1%), la fabrication et transformation du papier (+5,9%), l'industrie du liège (2,2%) et enfin l'industrie de l'ameublement (+0,1%).

Les Industrie des Cuirs et chaussures ont également connu une augmentation des prix à la production de 4,8% en 2018 et par rapport à 2017.

La hausse des prix à la production a également concerné les ISMMEE avec +4% en 2018 et par rapport à l'année d'avant.

Ce résultat a été engendré notamment par une hausse des prix dans la branche des biens de consommation électriques (8,9%), les produits de transformation des métaux non ferreux (8,8%) celle de fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (+8,2%) et la mécanique de précision pour équipement (+4,3%).

La variation haussière à également concerné les Industries Agro-alimentaires (+2,6%).

Le principal facteur de cette tendance est les filières de fabrication des produits alimentaires pour animaux et l'industrie du lait qui ont connu des hausses de (+4,6%) pour chaque une.

Les prix à la production dans la branche de travail de grain (céréales) ont également connu une légère hausse de 1,9%.

Le secteur des Industries des Textiles a aussi enregistré une tendance haussière (2,3%).

Cette variation dans les Industries des Textiles a été tirée par une évolution des biens de consommation des textiles (4,4%) et des biens intermédiaires avec (0,3%).

En revanche, l'ONS a relevé des baisses des prix à la production dans certains secteurs en 2018 et par rapport à 2017.

Ainsi, la variation négative la plus importante des prix a été enregistrée dans le secteur des mines et des carrières (-5%).

Cette baisse des prix a caractérisé l'extraction du minerai de phosphate et de minerai et matières minérales avec 7,7% pour chaque branche.

Par ailleurs, l'Office précise que les autres branches de cette filière ont connu des hausses. Il s'agit de l'extraction de pierre, de l'argile et du sable (2,8%), l'extraction de minerai de fer (+2,1%) et du sel (+1%).

Les prix à la production industrielle des matériaux de construction ont reculé de (-0,2%) en 2018 et par rapport à 2017.

Ce recul est dû à la baisse des prix de la branche de fabrication des matériaux de construction et produits rouges (-1,1%) et celle de la fabrication des produits du ciment et matériaux de constructions divers (-0,5%).

Ce recul des prix à la production a concerné aussi le secteur de l'énergie (électricité) avec (-0,1%) l'année dernière et par rapport à la précédente.

Pour rappel, l'évolution moyenne annuelle des prix à la production industrielle publique hors hydrocarbures sur toute l'année 2017, avait augmenté de 1,9% par rapport à 2016.