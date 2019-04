Afrique: CAN 2019/Grpe C - Pour Belmadi, le Sénégal est le favori

L'Algérie est tombée dans le groupe C après le tirage au sort de la CAN 2019 effectué vendredi. Une poule que les Fennecs partage avec le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie.

Pour Djamel Belmadi, sélectionneur algérien, le Sénégal est le favori du groupe.

«Si on analyse les équipes, le Sénégal n'est plus à présenter. Il fait partie des derniers mondialistes, qui travaille ensemble depuis un certain temps et qui affiche un niveau de performances élevé. Il faut dire ce qu'il en est. Et c'est un favori pour cette Coupe d'Afrique indiscutablement. Et par la force des choses, c'est le favori du groupe », a-t-il déclaré à Goal.

Belmadi a également évoqué le Kenya et la Tanzanie. Le coach des Fennecs n'entend surtout pas les sous-estimer.

«Ce sont deux équipes qui n'ont pas joué la Coupe d'Afrique depuis un certain temps, surtout la Tanzanie. Eux, ils ont bénéficié de cet élargissement de la CAN a 24 sélections.

Mais s'ils sont là c'est qu'ils ont un certain mérite. Tous nos adversaires vont être bien étudiés. On va regarder tous leurs matches. Et aussi bien travailler et se préparer pour cette première confrontation face au Kenya. Maintenant place au travail ! ».