Sénégal/Tanzanie: CAN 2019 - Des fans tanzaniens affichent leur respect pour les Lions

Des supporters des Taifa Stars de Tanzanie, premiers adversaires des Lions du Sénégal à la CAN 2019, se disent très respectueux des joueurs sénégalais qui tiennent selon eux les premiers rôles dans leurs clubs parmi les meilleurs du monde.

"Oui, nous avons fait un très difficile tirage avec le Sénégal et l'Algérie", a déclaré le directeur des sports de la Tanzanie, Yusuf Yingo Omari. Il estime que ces deux équipes peuvent aspirer aux premiers rôles lors de la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

"Ce sera très difficile, mais j'ai appris qu'en football tout se gagne sur le terrain", a souligné l'administratif du sport tanzanien trouvé au National Stadium, où aura lieu le match d'ouverture de la CAN des moins de 17 ans, ce dimanche.

Le Manager général du grand stade de Dar-es-Salam, Gordon Nsajigwa, embouche la même trompette, pour souligner le respect qu'il a envers les joueurs sénégalais, notamment "Sadio Mané qui est pour nous Africains, notre meilleur représentant en Europe".

"Vous avez beaucoup de stars et vous êtes naturellement favoris après le tirage au sort", a-t-il reconnu, prévenant toutefois que le Sénégal a intérêt à respecter l'équipe tanzanienne.

"Les Taifa Stars, avec Mbwanna Samatta (RC Genk, Belgique) et ses coéquipiers, jouent en Egypte, au Maroc et en Espagne, nous avons des joueurs expérimentés qui évoluent dans le très haut niveau européen et en Afrique", a-t-il rappelé. Selon lui, la CAN a démontré que ce ne sont pas toujours les meilleurs effectifs qui l'emportent.

Après 38 ans de traversée du désert, la Tanzanie est bien présente à travers ses équipes nationales et ses clubs dans l'élite du football africain et ils ne ménageront aucun effort pour permettre rester à ce niveau, a-t-il dit.

"Vous avez remarqué que le FC Simba a déjoué les pronostics pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue africaine des champions", a rappelé le responsable tanzanien au sujet du champion de Tanzanie, finalement éliminé par le TP Mazembé (0-0 et 1-4) en quarts de finale de la LDC africaine.

Contre le Sénégal et l'Algérie, la Tanzanie a peu de chance, coupe Gift Alex, un journaliste de la chaîne privée Azam TV. Moins optimiste après ce tirage au sort, il estime que les Taifa Stars doivent essayer de jouer leur va-tout contre le Kenya.

"Je crois sincèrement que les deux places seront pour le Sénégal et l'Algérie. Maintenant, nous allons nous battre pour gagner contre le Kenya et essayer de grappiller un point contre les deux grosses", a-t-il suggéré.

"Avec quatre points, il est possible de faire partie des quatre meilleurs troisièmes du premier tour et aller au second tour", a indiqué le reporter sportif.

En plus des deux premiers des six poules, les quatre meilleures équipes à l'issue du premier tour se qualifieront pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, qui se joue à 24 équipes.

La Tanzanie qui a fait son retour en CAN 38 ans après sa dernière participation, évoluera dans le groupe C avec le Kenya, son voisin, mais aussi le Sénégal et l'Algérie.

Si les supporters se sont donnés à cœur joie, l'heure tardive en Tanzanie (GMT +3) n'a pas permis aux trois quotidiens en langue anglaise The Citizen, Daily News (quotidien gouvernemental) et the Guardian de faire le compte rendu de la cérémonie qui a eu lieu ce vendredi au Caire (Egypte).