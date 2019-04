Sud-Soudan: Vatican - Un geste papal hautement symbolique

La paix au Soudan du Sud passe-t-elle par le Vatican ? On peut le croire quand on observe la révérence témoignée par le Saint-Père, le pape François, à l'égard des dirigeants du plus jeune Etat africain qui a acquis son indépendance, le 9 juillet 2011, avant de plonger dans une guerre civile meurtrière payée comptant par ceux-là même qui étaient censés rendre leur pays prospère.

Après de nombreux accords de paix signés mais foulés aux pieds, le président Salva Kiir et son frère ennemi et ancien bras droit, Riek Machar, sont allés au Vatican implorer le pardon de Dieu. Le pape François ne le leur a pas refusé qui s'est prosterné à leurs pieds, le 11 avril, afin qu'ils renoncent à tout jamais à la chamaillerie guerrière de laquelle leurs compatriotes payent le prix fort depuis six longues années. Tout le monde s'accorde à dire que si les deux belligérants ne se mettent pas en devoir de respecter leur parole, les colères du Très Haut s'abattront sur eux sans délai.